Longruns als gemeinschaftsstiftendes Event greift mittlerweile auch die Grande Dame des Social Runnings in Österreich auf. Ilse Dippmann hat mit dem Österreichischen Frauenlauf einen der größten Sport- und Laufevents überhaupt geschaffen. So toll der Bewerb an sich auch ist, sind es doch die gemeinsamen Trainingsläufe in ganz Österreich und fast das ganze Jahr über, die den Frauenlauf zu einer Institution mit Mehrwert machen: Bei Trainings in der Gruppe wird nämlich mehr vermittelt als Lauftechnik und Know-how – das Laufen im Rudel stärkt Selbstvertrauen und Identität.

Dass die Frauenlaufmacherinnen da – seit letztem Sonntag – in Wien zusätzlich auch gemeinsame Longruns anbieten, passt. Denn was den "Longy" ausmacht, ist seine "gemütliche", also "soziale" Komponente.