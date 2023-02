Mit Erwartungshaltungen ist das so eine Sache – nicht nur, aber auch bei Filmen. Was man zuvor über sie gelesen, gehört und auszugsweise schon gesehen hat, kann Hoffnungen oder Eindrücke entstehen lassen, die auf der Leinwand letztlich so gar nicht eingelöst werden. Die Ernüchterung ist dann entsprechend groß.

Nicht immer wird im Kino abgeliefert, was ein Trailer in Aussicht gestellt hat. Foto: Getty Images/iStockphoto/shironosov

POV: When what you see is NOT what you get

Nicht selten sieht man einen Trailer, der einen sofort neugierig auf den dazugehörigen Film macht. Man hat vielleicht direkt das Gefühl, noch nie so eine originelle Story auf einer Leinwand gesehen zu haben, und möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte ausgeht. Die mitwirkenden Schauspielerinnen und Schauspieler mag man ohnehin, zudem scheinen sie in diesem Zusammenhang ideal besetzt. Die gezeigten Szenen wirken berührend oder bringen einen zum Lachen. Voller Vorfreude schickt man den eben gesehenen Trailer möglicherweise gleich an ein paar Freundinnen und Freunde mit der Aufforderung zum baldigen gemeinsamen Kinobesuch.

Sitzt man dann im Kinosessel, werden die Gesichter immer länger. Eine derart vorhersehbare, schlecht gemachte Story hat man schon lange nicht mehr gesehen. Man muss zwar zwischendurch kurz lachen, aber an keiner einzigen Stelle, die nicht schon im Trailer zu sehen war. Der Film zieht sich, die schauspielerischen Leistungen sind unterirdisch. Das Ende des Films, das man begonnen hat, herbeizusehnen, lässt einen nur noch die Augen verdrehen. Man verlässt den Kinosaal – und hätte am liebsten die letzten zwei Stunden seines Lebens zurück. Man fragt sich vielleicht, wie ein so spannend wirkender Film nur derart danebengehen konnte.

Enttäuschende Filme: Kennen Sie das?

Waren Sie schon einmal so richtig "underwhelmed" von einem Film, von dem sie sich viel erwartet hatten? Woran lag es, dass sie ihn so richtig schlecht fanden? Und bei welchem Film haben Sie erlebt, dass alle guten Szenen bereits im Trailer verpulvert wurden? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 6.2.2023)