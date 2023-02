Licht ins Dunkel, "Rosamunde Pilcher", "The Palace", "Better Call Saul", "Tracks East", APA-Chronik-Gründer Heinz Tomek verstorben, TV-Tipps

Reaktionen ORF-Redaktionssprecher Bornemann: Ziegler-Rückzug stärkt Redaktion gegen Politeinfluss FPÖ will auch Überprüfung von Ex-ORF-NÖ-Chefredakteurin Teschl-Hofmeister. ÖVP sieht mit "Dreck" werfende FPÖ. Medienwissenschafter Hausjell fordert ORF-Gremienreform

Kolportiert Hearing für ORF-Sportchef: Da waren's nur noch zwei Radio-Chefredakteur und Favorit Hannes Aigelsreiter soll im Zweiervorschlag für die Funktion sein

Ethikverstoß Presserat rügt "Heute" für Veröffentlichung von Thier-Chats Die Wiedergabe von Chatnachrichten von Sebastian Kurz' Lebensgefährtin verletzte Persönlichkeitsschutz und Intimsphäre

ORF-Hilfsaktion Nach Kritik an Licht ins Dunkel: Weg von der Mitleidsschiene und der Tränendrüse Der ORF will mit Behindertenorganisationen am Konzept von Licht ins Dunkel feilen. Sie kritisieren die ORF-Galas und stellen auch den Namen infrage

Schluchz Schwindendes Liebesglück? ZDF kürzt "Rosamunde Pilcher" Statt zuletzt vier werden nur mehr drei neue Filme der Kitschreihe produziert. Das ZDF will künftig mehr junges Publikum erreichen

Schauspielstars "The Palace"-Dreh in Wien: HBO zeigt erstes Foto der Serie Kate Winslet und Hugh Grant sind mit von der Partie. Neues Filmanreizmodell brachte erstes internationales Projekt nach Wien

Ausgezeichnet "Better Caul Saul"-Star Bob Odenkirk mit Hasty-Pudding-Preis gefeiert Der Preis wird seit den 1950er-Jahren für "bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainments" verliehen

1940 – 2023 APA-Chronik-Gründer Heinz Tomek verstorben Leitete auch das Kultur-Ressort – Verfasser zahlreicher Reisebücher

TV-Tagebuch "Tracks East" auf Arte über Visionen für die Ukraine: Panzerigel zu Fahrradständern "The Day After Tomorrow" stellt Menschen vor, sich mit Ideenreichtum zu helfen wissen, aber auch schon auf die Zeit nach dem Krieg vorausblicken

Switchlist Alles Geld der Welt, Falco und Val Kilmer: TV-Tipps für Freitag Außerdem eine Reportage über Frühwarnsysteme der Zukunft, eine Dokumentation über Alexander von Humboldt und der Bond-Klassiker "Goldfinger"

