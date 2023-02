Zuletzt häuften sich Berichte bedenklicher Vorfälle, die sich kürzlich im Nahebereich von Schulen im 14. und 16. Wiener Gemeindebezirk ereigneten: Dort sollen Unbekannte Kinder angesprochen, teils auch gepackt und versucht haben, sie in ihren Lieferwagen zu locken. Nicht erst seit dem Fall Natascha Kampusch sind Eltern gut beraten, ihr Kind auf die Gefahren vorzubereiten, die von fremden Menschen ausgehen können, die Kontakt zu ihnen suchen.

Mit Kindern über gefährliche Situationen zu sprechen kann sie vor Übergriffen schützen. Foto: Getty Images/iStockphoto/FatCamera

Hilfreiche Tipps zum Umgang mit fremden Menschen

Den Nachwuchs nicht nur allgemein in seinem Selbstbewusstsein zu stärken, sondern auch gezielt das Gespräch zu suchen und ihm auch konkrete Handlungsanweisungen mit auf den Weg zu geben, empfiehlt sich daher. "Nicht mit Fremden reden" ist vielleicht etwas zu allgemein und kurz gefasst. Sinnvoller kann es sein, Kindern zu erklären, bei welchen Vorkommnissen Vorsicht geboten ist, wie sie auf sich aufmerksam machen und Hilfe erhalten können, auch wenn die Eltern gerade nicht dabei sind. Beispielsweise könnte man Kinder anweisen, dass sie ins Schulgebäude zurückgehen und Alarm schlagen sollen, wenn derlei vor der Schule geschieht – oder in bestimmten Geschäften auf dem Schulweg Schutz suchen können, wenn sie jemand verfolgt oder Ähnliches. Auch nach Möglichkeit in der Gruppe aufzutreten und im Ernstfall nicht allein in eine ruhige Seitengasse abzubiegen kann ein guter Rat sein. Aus dem STANDARD-Forum kommt etwa dieser prägnante Ratschlag:

Seine Kinder pauschal in Angst vor Fremden zu versetzen sollte klarerweise nicht das Ziel solcher Instruktionen sein – doch wer weiß, dass das eigene Kind nicht allzu leicht zum Opfer werden kann, braucht bei Meldungen wie den genannten nicht gleich in Panik zu geraten.

Kinder schützen: Ihre Tipps und Erfahrungen, bitte!

Was haben Sie Ihren Kindern beigebracht, wenn es um potenziell gefährliche Kontakte mit Fremden geht? Welche Verhaltensweisen und Strategien kennt Ihr Kind, die im Fall der Fälle für Sicherheit sorgen sollen? Haben Sie einen guten Tipp für andere Eltern? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 22.2.2023)