Etat-Überblick

"Profil"-Chefredakteurin Thalhammer über Raiffeisen, Grasl und Baustellen

700.000 bisher von GIS ausgenommene Haushalte sollen künftig für ORF zahlen; Marvin Kren macht Netflix-Serie "Criminel", Berben in "Paradise"; Transparenzblog: Wie wir geschlechtergerecht schreiben; Karen Blixens Weg zur Schriftstellerin in "The Dreamer – Becoming Karen Blixen"; neue Staffel von "Der Pass"