Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein Whistleblower hat tausende Seiten geheimer Dokumente der Moskauer IT-Firma NTC Vulkan nach außen gespielt. Sie bieten erstmals tiefe Einblicke in das Innere des russischen Cyberkriegs. Wir widmen uns den Leaks in einer umfangreichen Geschichte und beantworten die wichtigsten Fragen dazu.



Für die heiteren Nachrichten sorgt die Feuerwehr in Neuseeland. Sie hat ein Kochbuch herausgegeben, das sich ausschließlich an Betrunkene richtet. In dem Online-Werk gibt es deshalb nur Rezepte, die auch im Vollrausch gelingen sollten.

Das und mehr finden Sie heute bei uns – wir wünschen spannende Lektüre!

Massiver Leak legt erstmals Russlands Krieg im Netz offen

Worum geht es bei den Vulkan-Files-Recherchen?

Feuerwehr in Neuseeland veröffentlicht Kochbuch für Betrunkene und geht viral

Intel Arc A770: Mein Leben als unbezahlter Betatester

Microsofts Bing-KI hat eine neue Fähigkeit: Sie macht jetzt Werbung

"Verdient Rückkehr": Missbrauchsvorwürfe gegen Games-Writer Chris Avellone fallengelassen

Netflix Games kommt auch für den Fernseher

KI unterstützt Stadtplanung und simuliert Auswirkungen in Echtzeit

Amazon warnt vor Produkten mit der Aufschrift "häufig zurückgegebener Artikel"

Apple-Konferenz WWDC könnte Ankündigung für Mixed-Reality-Headset bringen

Einsatz von KI schürt Angst um rund 300 Millionen Jobs

Unsensibel, empathisch, hoffnungsfroh: Wie Tech-CEOs über Massenkündigungen sprechen