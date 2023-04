Influencerin Anna Strigl im STANDARD-Podcast Serienreif, ORF-"Schauplatz", Bachelorette, Mitdiskutieren, Stars On Mars, Kate Winslet, Harry Potter, Game of Thrones, Wiener Zeitung, Tatort, TV-Tipps

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Medienbranche "Kurier"-Verlag streicht 20 Jobs – Redaktion kritisiert "strukturelle Versäumnisse" Geschäftsführer Thomas Kralinger spricht von 20 einvernehmlichen Vertragsauflösungen. Er fordert Einschränkungen im Textangebot von ORF.at

"Bild" "Friedensnobelpreis für Trump", FDP stärken: Chats zeigen, wie Springer-Boss Döpfner über "Bild" Politik macht "Die Zeit" veröffentlicht interne Chats des Vorstandschefs des deutschen Medienriesen Springer. Döpfner nimmt Stellung: "Nicht mein wahres Denken"

Podcast Anna Strigls Masturbationschallenge nach "Too Hot to Handle Germany" Die Influencerin zieht ein Fazit aus ihrer Teilnahme an dem Reality-Format und erzählt von lukrativen Werbedeals, die sie ablehnt, Dickpics und ihrer Masturbations-Challenge

Donnerstagabend Leben mit der Ungewissheit: ORF-"Schauplatz" über vermisste Personen und ihre Angehörigen Reporterin Julia Kovarik spricht mit Verwandten und mit der Polizei über ihre Suche, Vermutungen und Ermittlungen ohne Beweise – Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2

TV-Tagebuch Ein guter TV-Tag für Babler und Stimmungsbilder zur Lage der SPÖ Scheuba meint, Rendi-Wagner habe die schlechtesten Karten, da ihr Verbleib ein "Alles beim Alten" symbolisieren würde. Es scheint stimmungsmäßig Richtung Babler zu gehen

Leute, Leute Bachelorette sich, wer kann Investigativer Bürgerinnenjournalismus zur RTL-Castingshow, Ariana Grande bittet um Zurückhaltung bei Kommentaren über ihr und anderer Aussehen

Forum+ Mitdiskutieren zur Lage von SPÖ und ÖVP bei "Politik live" und über die Corona-Aufarbeitung bei "Talk im Hangar" Gemeinsam fernschauen und darüber diskutieren

TV-Show William Shatner macht auf Fox fit für den Mars Der ehemalige "Star Trek"-Captain erkundet ab Juni in der Celebrityshow "Stars on Mars" unendliche Weiten

Serienglück HBO veröffentlicht Teaser-Trailer zu in Wien gedrehter Serie mit Kate Winslet Aus "The Palace" wurde "The Regime": Die Serie verspricht ein absurdes Drama voller Geheimnisse und politischer Intrigen. Stephen Frears führte Regie

Zauberschüler "Harry Potter"-Bücher werden als TV-Serie verfilmt, Autorin J. K. Rowling als Produzentin an Bord Der Streamingdienst HBO Max plant eine "getreue Adaption" . Die Serie mit einer neuen Besetzung ist auf zehn Jahre angelegt

Neue Serie Neue "Game of Thrones"-Vorgeschichte wird verfilmt Fantasy-Autor George R. R. Martin produziert "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight"

VÖZ Zeitungsverband prüft Wettbewerbsverzerrung durch staatliche Finanzierung der "Wiener Zeitung" Rechtsanwalt Öhlböck zweifelt an Vergleichbarkeit mit EU-Gerichtsentscheid über Firmendatenbank: "Ob die Begründung hält, lässt sich nicht sagen"

Sonntagabend Norddeutscher "Tatort" dreht sich um Schwarzarbeit und Schlepper Der Krimi schaut auf eine Seite der Gesellschaft, die sonst vielen Menschen verborgen ist – am Sonntag auf ORF 2 und in der ARD

TV-Tipps Aufstand der Klimaschützer, Scheiß auf Arbeit?, Eleanor & Colette: TV-Tipps für Donnerstag Am Schauplatz: Vermisst, Ehrliche Leute, Lukas Resetarits – Die besten Momente, Dutschke – Mit Radiotipps

