Der Vorarlberger Verleger Eugen A. Russ sieht mit dem ORF-Gesetz " eine Katastrophe auf uns zukommen" und die private Medienbranche "existenziell gefährdet". Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Medienpolitik: Verleger Russ sieht Medienlandschaft durch ORF-Gesetz "existenziell gefährdet" – "Da kommt eine Katastrophe auf uns zu", sagt der Eigentümer und Verleger der Vorarlberger Mediengruppe Russmedia

Vorschau: Was das ORF-Gesetz bringt – von Abgabe für alle bis Streaming und Wettbewerb – Der ORF-Beitrag für alle wurde fixiert, bald wird der gesamte Entwurf für ein neues ORF-Gesetz erwartet

Update: "Kleine Zeitung" bot gesamter Redaktion einvernehmliche Auflösung der Dienstverhältnisse an – Geschäftsführer und Chefredakteur Hubert Patterer: "Keine frivole Einladung zur Selbstauflösung", Konditionen für erfolgte Trennungen auch für jene, die auf eigenen Wunsch gehen – Betriebsrat kritisiert Patterers Leitartikel

"Dancing Stars"-Juror Balázs Ekker: "Ich mache mir nicht nur Freunde" – Das "Dancing Stars"-Urgestein spricht über Emotionen, Tanzen im Alter und die Frage, warum es mit Jeannine Schiller ein Krampf war – Quote: 717.000 verfolgten am Freitag den Abschied von Omar Khir Alanam

Mitdiskutieren: Forum zu "Im Zentrum" mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz über "Europa am seidenen Faden – Wie groß ist Chinas Macht?" – Ab 22.10 Uhr in ORF 2

Forum zum Sonntagskrimi: Hannovers Schattenwelt und Menschen ohne Papier: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" mit Falke und Grosz? – Dieser Fall von Menschen, die unsichtbar bleiben müssen, geht vor allem Falke nahe – Mit TV-Tagebuch über die Unsichtbaren unter uns

Chats: Axel-Springer-Chef Döpfner bitte um Entschuldigung – Er habe mit seinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt, schrieb Döpfner "in eigener Sache" in der "Bild"

Auszeichnungen: STANDARD-Wissenschaftsressortleiterin Tanja Traxler mit VÖZ-Preis für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet – Preis wird dieses Jahr erstmals vergeben – Förderpreise an Jana Egelhofer und Clara Peter

ORF-Jobs: Bewerberin kündigt Beschwerde gegen Bestellung von ORF-Direktor in Niederösterreich an – Medienmacherin Nina Krämer-Pölkhofer: "Wenn dieses Theater in Ö nicht beendet werden kann, dann wenigstens auf der öffentlichen Bühne und nicht im Hinterzimmer gespielt"

"DSDS": Sem Eisinger gewinnt "Deutschland sucht den Superstar" 2023 – Der 29-Jährige aus Frankfurt am Main überzeugte Jury und Publikum. Er gewann 100.000 Euro und einen Plattenvertrag

Switchlist: Cool Runnings, Kurt Ostbahn & die Chef-Kombo-Partie, Große Erwartungen, Monobloc – Ein Plastiksessel erobert die Welt, Giuseppe Verdi: Les vêpres siciliennes – TV-Hinweise für heute Abend.

