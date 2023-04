[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[International] Mehr als 100 Sektenmitglieder verhungert, kenianischer Prediger vor Gericht

[Panorama] Kinder- und Jugendpsychiater nach Änderungen im Maßnahmenvollzug alarmiert

Sportteil des Aufnahmeverfahrens bei der Polizei könnte einfacher werden

[Etat] ORF.at ist keine "'Massenvernichtungswaffe' für private Medien", sagt Sigrid Maurer

[Diskurs] Wie die ÖVP der FPÖ den Steigbügel hält

[dieStandard] Streit um Baby und Bierflasche in Sitzung: Sexismus oder mangelnde Manieren?

[Kultur] Heftige Vorwürfe gegen Schauspieler und Regisseur Til Schweiger

[Web] Softwarefirma Palantir präsentiert die erste KI für den Kriegseinsatz

[Gesundheit] Heilungschancen für Menschen mit Hautkrebs immer besser

Wetter: Unter anhaltendem Störungseinfluss gestaltet sich das Wetter am Samstag im Ostalpenraum von seiner wechselhaften Seite. Mit dichten Wolken ziehen wiederholt Regenschauer durch. Mitunter mischen sich auch Gewitter in den Niederschlag. Während am Vormittag der Niederschlagsschwerpunkt noch nördlich des Alpenhauptkammes liegt, verlagert sich dieser am Nachmittag schließlich weiter in den Süden und Südosten Österreichs. Zwischen den Schauern gibt es aber auch längere sonnige Abschnitte. Von 4 bis 12 Grad in der Früh, Temperaturanstieg tagsüber auf 16 bis 23 Grad, am wärmsten ist es in Kärnten und in der südlichen Steiermark.

Zum Tag: Heute ist der Gedenktag für die Opfer chemischer Waffen.