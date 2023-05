[Klimakrise] Greenpeace fordert EU-weites Verbot der boomenden Privatflüge

[Inland] Bereitschaft zu Koalition mit der Kickl-FPÖ wächst in der ÖVP

Rot und Blau einigen sich auf gemeinsame Verfassungsbeschwerde wegen Pensionen

Beschwerden wegen Diskriminierung an der Uni Salzburg

[Livebericht] Kronzeugin Beinschab sagt im Karmasin-Prozess aus

[Web] Sollten Beauty-Filter auf sozialen Medien strikt geregelt werden? Ein Für und Wider

[Nahost] Seit 75 Jahren kämpfen sie um die Heimkehr im Norden Israels

[Reisen] Wie Spezialreisebüros auch noch so exotische Laufträume erfüllen

[Kultur] Der neue Asterix-Film spielt in China, darf dort aber nicht ins Kino

[Wetter] Ein Italientief bringt verbreitet dichte Wolken und kaum noch Sonne. Von Süden her breitet sich kräftiger Regen aus, der Regenschwerpunkt liegt zunächst noch im Süden, verlagert sich aber tagsüber an die Alpennordseite. Hier regnet es dann anhaltend kräftig und in der Nacht auf Mittwoch regnet es weiterhin kräftig. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen öfters lebhaft aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen 5 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 19 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Familie.