[Wirtschaft] Trotz Rekordausgaben sinkt Österreichs Schuldenberg. Wie gelingt das?

[Analyse] "Blutgetränkte" Rückkehr von Bashar al-Assad in die Arabische Liga

[Ukraine-Liveticker] G7 will russischen Rohstoffhandel mit Sanktionen belegen

[STANDARD-Umfrage] Die KPÖ hat jetzt auch bundesweit Chancen

[Inland] Innenminister Karner bezeichnet FPÖ-Chef Kickl als "Gaukler"

[Sport] Als 83-Jähriger Weltmeister im Querfeldeinlauf

[Bildung] Waldorfschule will Fördergleichstellung mit kirchlichen Schulen

[Wissenschaft] Delirium als unterschätzte Gesundheitsgefahr in Österreich

[Wetter] Über den Niederungen im Norden und Osten, am Alpenostrand sowie auch in der Südoststeiermark startet der Tag mit Restwolken oder mit zum Teil zäher hochnebelartiger Bewölkung. Am Nachmittag kann sich jedoch teilweise noch sonniges Wetter durchsetzen. Abseits der Nebelgebiete gibt es hingegen den ganzen Tag einen Wechsel aus Sonnenschein und stärkeren Quellwolken.

[Zum Tag] 1889: Der deutsche Physiker und Mathematiker Ernst Abbe errichtet die Carl-Zeiss-Stiftung, die zwei Tage später staatlich genehmigt wird. Ziel der Stiftung ist die Förderung naturwissenschaftlicher und mathematischer Wissenschaft in Forschung und Lehre.