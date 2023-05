Zum Saisonschluss von "Gute Nacht Österreich" verleiht TV-Satiriker Peter Klien Freitagabend schon um 21.10 Uhr in ORF 1 in einer Spezialsendung den "Gute-Nacht-Topf" an Politiker und Politikerinnen – und dokumentiert die Übergabe des Negativpreises Foto: ORF, Florian Gebhardt

Interview: TV-Satiriker Klien: "FPÖ macht sich mit 'Tagespresse'-Klage lächerlich" - "Gute Nacht Österreich" verleiht Nachttopf an Politiker und kehrt erst nach der Sommerpause wieder. SPÖ-Parteitag als "Wunde" - "Gute Nacht Österreich", heute um 21.10 Uhr in ORF 1

Medienpolitik: 5.000 haben an ORF-Beitrag und neuem Gesetz etwas auszusetzen - Tausende Privatpersonen äußerten in der Begutachtung ihre Ablehnung einer Haushaltsabgabe

Landesabgabe: Neuer ORF-Beitrag kostet Wien sechs Millionen Euro im Jahr - Die Stadt kündigt eine "Anpassung" der Wiener Abgabenhöhe an die neue Haushaltsabgabe an

ORF-Gesetzesnovelle: ORF sieht "ausgewogenen Kompromiss" - Keine markanten Änderungsvorschläge in Stellungnahme - VÖZ sieht Widerspruch zu EU-Recht

Interview: "TV-Quoten sind mir egal", sagt Lia von Blarer - In der charmanten ARD-Sadcom "MaPa" spielt sie die verstorbene Mama Emma. Lia von Blarer über die Elternrolle, ihre eigene Geburt, die Vier-Tage-Woche, David Schalko und ein Kind als Kollegin

Rampenschau: Was Kim Kardashian erregt und was Arnold Schwarzenegger zu seinem Sexleben sagt - Schminktipps von David Beckham und ein neuerliches Zusammentreffen von Andreas Gabalier und Silvia Schneider

Nachfolge: Dirk Kurbjuweit ist neuer Chefredakteur des "Spiegel" - Steffen Klusmann geht wegen "allzu" häufiger Differenzen "in entscheidenden strategischen Fragen"

Beste Werbung des Jahres: CCA-Gold mit nackter Kunst, Fridays for Future, scary Fingerfood - Jung von Matt Donau holte die meisten Auszeichnungen – Kunde des Jahres: Erste Group und Erste Bank und Sparkasse – Jury vergab 13 goldene Veneri, 59 in Silber und 115 in Bronze

Innsbruck: Wie ein nicht ganz nüchterner Gemeinderat einen Tiroler Journalisten den Job kostete - Der Redaktionsleiter der Innsbrucker Bezirksblätter tickerte aus dem Gemeinderat. Er spricht von politischen Interventionen, seine Chefs halten dagegen

TV-Tagebuch: Wen wir nicht vergessen sollten - "The Lost Ones" in der Arte-Mediathek - Regisseurin Mathilde Hirsch porträtiert Menschen mit außergewöhnlichen Schicksalen - Die inspirierenden Geschichten beflügeln und machen süchtig

Switchlist: Bumblebee, Rolling Stones und Gute Nacht Österreich, Israel im Griff der Rechten, Sicario, Universum History: Migration ins Ungewisse TV-Tipps für Freitag Israel im Griff der Rechten, Sicario, Universum History: Migration ins Ungewisse: TV-Hinweise für heute Abend.

