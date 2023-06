Sommer und Eis gehören einfach zusammen. Endlich werden auch die Temperaturen wärmer, und man gönnt sich im Schwimmbad ein Jolly oder beim Flanieren durch die Stadt einen Eisbecher bei einem der unzähligen Eissalons. Auswahl gibt es ja genug, denn österreichweit gibt es immerhin rund 400 Eissalons, circa 165 davon in der Bundeshauptstadt.

"Mmmh!" Foto: Getty Images/iStockphoto

Es ist Geschmacksache, welches Eisgeschäft das beste ist, aber laut "Falstaff" soll es in Wien der Eissalon Gelati Serafini im 20. Bezirk sein. Die STANDARD-Community hat noch andere Empfehlungen:

In den Bundesländern stehen der Eissalon Isola Bella in Groß-Enzersdorf, das Café Crustulum in Eberau, das Café Konditorei Mühlbacher in Ampflwang im Hausruckwald, die Eisperle in Graz, der Morle Eissalon in Klagenfurt am Wörthersee, der Eissalon Alpz Gelato & Cafe in Salzburg, Eis Leis in Axams und die Eismanufaktur Kolibri in Wolfurt an der Spitze des "Falstaff"-Rankings. Eine Empfehlung der STANDARD-Community kommt aus Graz:

Klassisch oder ausgefallen?

Zwar macht sich die Inflation auch bei den Eispreisen bemerkbar, aber so hoch fallen sie dann doch nicht aus wie beim teuersten Eis der Welt, wo eine Kugel rund 6.200 Euro kostet. Die Zutaten dieser süßen Sünde aus Japan sind weißer Trüffel aus dem Piemont, Parmigiano Reggiano, Sake-Hefe und obenauf eine Schmuckschicht aus essbarem Blattgold. Klingt jetzt nicht gerade klassisch nach Eis, aber die Sorten haben sich auch hierzulande von Erdbeere, Vanille und Schokolade hin zu kreativen Variationen entwickelt. So wurde das Apfelstrudeleis aus Österreich zum Beispiel heuer zum europäischen Eis des Jahres gekürt. Aber auch ausgefallenere Eiskreationen findet man mittlerweile in den Eissalons. So kann man Kürbiskernöl-Eis, Basilikum-Eis, Lavendel-Eis oder Matcha-Eis in den verschiedenen Eissalons genießen. Aber auch das hellblaue Schlumpfeis oder das rosafarbene Einhorneis für Kinder ist aus vielen Kühlvitrinen der heimischen Eissalons nicht mehr wegzudenken.

Ihr liebstes Eisgeschäft?

Welcher Eissalon ist Ihr Favorit – und warum? Und welche Eissorten gehören zu Ihren liebsten? Probieren Sie ausgefallene Eissorten, oder greifen Sie lieber zu den Klassikern? Erzählen Sie im Forum! (wohl, 16.6.2023)