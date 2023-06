Harrison Ford kehrt für das Finale der Blockbuster-Filmreihe in der Rolle des heldenhaften Archäologen auf die Leinwand zurück. In "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (Kinostart: 29. Juni) steht dem Professor eine Hamilton Boulton zur Seite. Der in den 1940er-Jahren erschienene Zeitmesser ist eines der zentralen Uhrenmodelle in der American-Classic-Kollektion der Marke und wurde mehrmals neu aufgelegt und modernisiert, behielt aber das charakteristische kissenförmige Gehäuse in Art-déco-Ästhetik.

Passt rein äußerlich sehr gut in die Zeit, in der der Film spielt: die Boulton von Hamilton. Hamilton

Der klassische Edelstahlzeitmesser mit Gelbgoldbeschichtung (27 × 31,6 Millimeter), weißem Zifferblatt, einer kleinen Sekunde und den Serifenziffern wurde auch deshalb ausgewählt, weil er in die Periode passt, in der die Handlung des Films spielt. Obwohl es einen kleinen Schönheitsfehler gibt: Ein Quarzwerk, das die Uhr antreibt, gab es damals noch nicht. Zu haben ist der Quarzticker übrigens für 775 Euro. Neben der Boulton performt auch ein anderes Hamilton-Modell in dem neuen Streifen, eine Khaki Navy Scuba. Im Film getragen von Indys treuem Freund Renaldo. (max, 28.6.2023)

