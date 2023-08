Jenseits der Hochsprache gibt es einige Begriffe, mit denen man Dinge wunderbar auf den Punkt bringen kann und die in vielen Situationen passen. Welche mögen Sie?

Regional geläufige Ausdrücke haben die Eigenheit, oftmals nur von Menschen verstanden zu werden, die aus dieser Gegend stammen oder schon einige Zeit dort leben. Die großen sprachlichen Missverständnisse, die zwischen Menschen aus Deutschland und Österreich häufig herrschen, sind ja hinlänglich bekannt. Auch nicht einfacher wird dies durch Wörter gemacht, die mehr als eine Bedeutung haben und die in den unterschiedlichsten Situationen zur Anwendung kommen.

"Oida?! Zach!" Getty Images/iStockphoto/Finn Hafemann

Ein Wort für alle Fälle

Ein gutes Beispiel für eine solche eigentlich simple Dialektphrase ist etwa der Kultterminus "Oida": ein österreichischer Evergreen, der je nach Auslöser für seine Äußerung so gegensätzliche Dinge wie Erstaunen, Anerkennung, Ärger, Irritation, Zweifel, Bestürztheit, eine Drohung und noch vieles mehr zum Ausdruck bringen kann. Der Ton macht hier die Musik, ebenso können Körpersprache, Mimik und Gestik, die das Wort begleiten, Hinweise dazu liefern, wie das Gesagte gemeint sein könnte und ob man sich nun seinerseits freuen oder lieber in Deckung gehen sollte. Kombiniert man dazu einen anderen, ebenfalls vielseitig verwendbaren Begriff wie beispielsweise "herst", lässt sich dieser Effekt offensichtlich noch stark variieren und nuancieren:

Ein anderes schönes Beispiel aus dieser Reihe ist das Wort "zach". Auch hinter diesem Begriff verbirgt sich situationsbedingt weit mehr als die dialektale Entsprechung für "zäh". Er wirkt zwar vordergründig negativ, was in vielen verschiedenen Lagen passt, kann jedoch auch in einer Art geäußert werden, der ein Lob oder noch manch anderes Gutgemeintes mehr zu entnehmen ist.

Ihr "Wort-Schatz" ist gefragt!

Gehören Begriffe wie "Oida", "herst" und "zach" zu Ihrem sprachlichen Repertoire – und in welchen Situation verwenden Sie diese? Welche anderen vielsagenden oder vielseitig verwendbaren Dialektwörter kennen Sie? Und wo versteht man diese (nicht)? Posten Sie im Forum – und helfen Sie dort gerne auch mit Erklärungen aus!