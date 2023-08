"Euphoria"-Schauspieler Angus Cloud und "Pee-wee Herman"-Darsteller Paul Reubens gestorben, Fehlerkolumne "Vermurkst", neues Privatradiogesetz in Kraft

Serienvorschau: Die besten Serien im August Dieser Monat bietet serienmäßig einiges an Abwechslung. Es wird heiter, kulinarisch, mythisch, queer, verträumt und dystopisch

Unter unseren Serien-Empfehlungen für August: die zweite Staffel von "Heartstopper". Samuel Dore/Netflix

Unsere Fehler: Kann man Menschen evakuieren? Und wie nah ist Arizona? Wir machten Giorgia Meloni zu innovativen Migrationsfreundin, raubten Sydney ein Ypsilon und einem ORF-Kollegen ein T

1998-2023: "Euphoria"-Schauspieler Angus Cloud gestorben 2019 hatte Cloud seinen Durchbruch mit der HBO-Serie "Euphoria", in der er den Drogendealer Fez verkörperte. Er litt unter psychischen Problemen

1952-2023: "Pee-wee Herman"-Darsteller Paul Reubens gestorben Der US-amerikanische Schauspieler erlag 70-jährig einer Krebserkrankung

Fernsehen: Durchwachsene TV-Quoten im Juli für ORF und Private ORF 1 und Puls 4 verzeichneten starke Marktanteilsrückgängen, nur oe24.tv legte in Gesamt- und Zielgruppe zu

Medieninhalte: Politik und Wirtschaft dominieren die heimische Podcast-Szene Medienhäuser mit täglichen Podcasts sind verantwortlich für diese Dominanz. Auch STANDARD-Podcast "Thema des Tages" darunter

Hörfunk: Neues Privatradiogesetz in Kraft, zwei neue UKW-Sender für Wien Gesetzesnovelle ermöglicht mehr DAB+-Programme. Radio Event GmbH setzt mit UKW-Radioprogramm auf Volksmusik, "LoungeFM" auf Wohlfühlradio

TV-Krimi "Mord in Wien": Sabine Derflinger richtet den "letzten Bissen" an Die Regisseurin dreht derzeit neuen Krimi für ORF und ARD. Die Ausstrahlung ist für 2024 geplant

Pressefreiheit: Iran bekräftigt Spionagevorwurf gegen berühmte Journalistinnen Das Urteil über Nilufar Hamedi und Elaheh Mohammadi soll "sehr bald" gesprochen werden

Wien: 30. Österreichische Medientage mit Lobo und Welte als Keyspeakern Die Jubiläumsausgabe findet am 20. und 21. September am Erste Campus in Wien statt

Switchlist: "Beflügelt", "California!" und "Sherlock Holmes": TV-Tipps für Dienstag

