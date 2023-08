Von den Anreisemodalitäten über das Quartier vor Ort und die Art des Urlaubs generell – beim Verreisen mit Kindern lassen Eltern entweder weise Voraussicht walten, was auch für die kleinsten Familienmitglieder passen könnte, oder lernen aus Fehlern. Wer jemals einen intensiven Sightseeing-Trip oder einen Wanderurlaub mit vollkommen unwilligem Nachwuchs hinter sich gebracht hat, plant beim nächsten Mal vielleicht ein wenig anders, wenn es an die Ferien geht. Und wer schon einmal bei Schlechtwetter lange Tage in einer entlegenen Almhütte verbracht hat, während die gelangweilten Kinder an die Decke gegangen sind, wird vielleicht auch andere Destinationen in Erwägung ziehen.

Schon bei der Vorbereitung auf einen Urlaub mit Kindern gibt es einiges zu bedenken. Getty Images/iStockphoto/Halfpoint

Kinderfreundlich urlauben: Wenn alle Wünsche zählen

Schon bei der Fahrt zum Urlaubsziel gibt es mehrere Möglichkeiten. Lange Autoreisen können für kleine Mitreisende, die womöglich auch noch unter Reiseübelkeit leiden, sehr strapaziös sein, wenn die Kinder nicht gerade zum Schlafen im Auto neigen. Um Pausen, bei denen die Kleinen sich auf Raststätten und Spielplätzen zwischendurch austoben können, kommt man oftmals nicht herum. Bahnreisen erlauben es, sich im Zug auch frei bewegen zu können, man kann etwa spielen oder sich vorlesen lassen. Flugreisen können für den Nachwuchs spannend sein und bieten den Vorteil, dass man sehr schnell am Ziel ist, doch das lange Warten, Anstellen und beengte Verhältnisse im Flieger können Kinder auch belasten.

Auch vor Ort hat man die Wahl. Wer Badeurlaub mit kleinen Kindern macht, berücksichtigt meist, wie lang die Wege zu Meer, See oder Pool sind. Wer tierliebe Kinder hat, setzt vielleicht auf Urlaub auf dem Bauernhof. Wer Kinder hat, die sich schnell langweilen, sucht vielleicht die Unterkunft nach vorhandener Kinderbetreuung aus oder möchte ein Quartier, in dem man mit anderen Familien anbei rechnet. Viele Jungeltern machen auch die Erfahrung, dass sich gegenüber dem gemeinsamen Reisen als Paar einiges verändert, sobald Kinder mit dabei sind. Und dass es vielleicht für einen selbst etwas mehr Planung und Absprachen mit dem anderen Elternteil erfordert, um sich auch im Urlaub mit Kindern erholen zu können.

Reisen mit Kindern: Wie haben Sie das erlebt?

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wenn Sie als Familie verreist sind? Welche Urlaube mit dem Nachwuchs sind gut gelungen, welche waren eher ein Reinfall – und warum? Welche Anreise, Unterkunft und Art des Urlaubs generell hat sich mit Ihren Kindern bewährt? Und was würden Sie Eltern, die zum ersten Mal mit Kindern verreisen, mit auf den Weg geben? Teilen Sie Ihre Tipps mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 2.8.2023)