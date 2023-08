Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

ORF-Chef Weißmann will bei der GIS 100 Jobs streichen - In den nächsten Jahren gehen 500 ORF-Mitarbeiter in Pension. Ob ein oder zwei Drittel der Stellen nachbesetzt werden, sei noch in Schwebe, so Weißmann zu den "Salzburger Nachrichten"

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. APA/EVA MANHART

ORF-"Schauplatz" über alternative Wohnkonzepte: Wo es sich günstig und gut wohnen lässt - Ganzjährig auf dem Campingplatz, selbstverwaltete Hausprojekte oder Wohnbuddys: Tiba Marchetti über leistbare Wohnformen – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

Immer eine Frage der Sichtweise: ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig in der "ZiB 2" - Schwierige Antwort auf eine einfache Frage: Hat die ÖVP die Resolution gegen Ungarns EU-Präsidentschaft unterschrieben? Ja oder Nein?

"King of Queens"-Schauspielerin Leah Remini verklagt Scientology - Remini war 2013 aus der umstrittenen Religionsgemeinschaft ausgetreten. Die Schauspielerin fordert Schadenersatz für die angebliche Schädigung ihrer Karriere

Podcast Serienreif: Serien 2023: Tops und Flops von "Succession" bis "The Mandalorian"

Schmusen ohne Ende: Netflix-Serie "Heartstopper" - Charlie und Nick im Glück: Alice Oseman schuf einen luftig-leichten Serienhit für die LGBTIQ-Community und darüber hinaus. Das funktioniert auch in der zweiten Staffel

"Italien für Aussteiger", "Galaxy Quest", "Porträt einer jungen Frau in Flammen": TV-Tipps für Donnerstag - "Re: Dolomiten in Gefahr?", "Das indische Tuch", "Zurück in die Zukunft III", "Eco", "Stöckl" - Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!