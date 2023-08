Das Ernst-Happel-Stadion in Wien ist bekanntlich ob seiner Größe eine der Locations, an denen die größten namhaften Acts in Sachen Musik sich gerne ein Stelldichein geben. Mehr als 50.000 Gäste finden darin Platz – und wer dort auftritt, bringt für gewöhnlich auch die Zugkraft mit, ein Stadion dieser Dimensionen zu füllen. Die britische Band Coldplay hat vor, dies im August 2024 ganze vier Mal zu versuchen – der Vorverkauf für diese Wien-Konzerte ist bereits im Gange.

Werden auch Wien bald beehren: Coldplay-Frontmann Chris Martin und seine Mannen. AFP/Ritzau Scanpix/MADS CLAUS RASMUSSEN

Erfolgsgeschichte der britischen Band

Bereits seit 1997 ist die in London gegründete Pop-Rock-Band im Musikbusiness aktiv und gilt als einer der weltweit erfolgreichsten Acts der Nullerjahre. Bereits das erste Album der Briten, "Parachutes" (2000), verhalf der Band zum kommerziellen Durchbruch. Die Hit-Single "Yellow" gilt bis heute als der wohl bekannteste und beliebteste Song von Coldplay. Eine weitere populäre Single-Auskopplung war "Don't Panic".

Mit dem zweiten Album "A Rush of Blood to the Head" (2002) setzte sich die Erfolgswelle mit Songs wie "The Scientist" und "Clocks" fort. 2005 stürmte das dritte Album der Band "X&Y" die internationalen Charts und erreichte sowohl in Großbritannien als auch in den USA, Deutschland, Österreich und der Schweiz Platz eins. Danach ging es Schlag auf Schlag: Im Jahres- beziehungsweise Zweijahrestakt folgten neue Alben und Hitsingles. Zu den weiteren bekanntesten Coldplay-Songs zählen etwa "Fix You", "Viva la Vida", "Paradise", "A Sky Full of Stars" "Something Just Like This" und "My Universe". Dass die Band bereits ein derart umfangreiches Repertoire an Hits vorzuweisen hat, mag einer der Gründe dafür sein, dass Sänger Chris Martin für 2025 ein zwölftes und letztes Coldplay-Album ankündigte. Danach wolle das Quartett aller Voraussicht nach keine neue Musik mehr produzieren, sondern nur noch auf Tour gehen.

Was halten Sie von Coldplay?

Mögen Sie die Musik der Band – und welcher Song ist Ihr Favorit? Werden Sie eines der vier Konzerte in Wien besuchen? Haben Sie Coldplay schon bei anderer Gelegenheit live gesehen? Oder trifft die Band eher weniger Ihren Musikgeschmack? (Daniela Herger, 8.8.2023)