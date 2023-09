So stellt man sich bei LG eine Campingurlaub mit dem Standby Me Go vor. LG

Campingurlaub, das ist für viele Menschen eigentlich ein Synonym für Digital Detox, für eine zumindest temporäre Rückkehr zur Natur. Falls man aber auch in der Wildnis oder auf dem Campingplatz fernsehen und zocken möchte, braucht man darauf nun nicht mehr zu verzichten – zumindest, wenn es nach den Vorstellungen von Samsung und LG geht. Die beiden koreanischen Konzerne präsentierten auf der IFA in Berlin zwei unterschiedliche Produkte, die aber das gleiche Ziel verfolgen: Die digitale Unterhaltung auf großen Screens auch unterwegs zu ermöglichen.

LG Standby Me Go: TV aus dem Koffer

LG setzt in dieser Hinsicht auf den Standby Me Go: Ein 27-Zoll-Touch-Display, das in einem Koffer untergebracht ist. Es verfügt über einen eingebauten Akku und ein 20-Watt-Vierkanal-Lautsprechersystem.

Im Hands-on auf der IFA konnte der STANDARD den Bildschirm zwischen Hoch- und Querformat-Ansicht drehen sowie neigen. So ist auch ein "Tischmodus" möglich, bei dem der Bildschirm eben im Koffer liegt. Wozu? Damit auf dem Touchscreen auch Spiele wie etwa eine Partie Schach gespielt werden können.

Aufgestellt dient der Screen wiederum als Fernseher - von zum Beispiel Smartphones können Inhalte drahtlos übertragen werden - oder kann auch Ambient-Inhalte wie etwa eine Feuerstelle darstellen, falls man dies auch beim Camping lieber auf dem Screen schaut, anstatt selber ein Lagerfeuer zu machen. Das Gerät lässt sich außerdem per Spracherkennung bedienen, wenn man nicht vom Campingsessel aufstehen möchte.

Der Standby Me Go soll ab nächstem Monat auch in europäischen Schlüsselmärkten wie Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland auf den Markt kommen. Ein Preis wird noch nicht genannt.

Freestyle 2: Der Mini-Beamer von Samsung

Samsung wiederum schickt seinen Mini-Beamer, den Freestyle, in die zweite Generation. Dieser projiziert auch unterwegs ein Bild auf eine passende Fläche – auf Wunsch auch an eine Zimmerdecke oder auf ein über Schlafsäcken angebrachtes Laken, wenn man etwa liegend schauen möchte.

Als eine Neuerung gegenüber dem Vorgänger nennt Samsung, dass zwei Beamer dieser Art kombiniert werden können, um Inhalte vertikal auf bis zu 120 Zoll oder im horizontalen Modus auf bis zu 160 Zoll darzustellen. Ob man sich zwei Beamer leisten möchte, ist dabei freilich ein anderes Thema: Auf der US-Seite wird das Gerät preislich mit knapp 800 Dollar beziffert. Ein einzelner Beamer kommt auf eine Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll.

Der Freestyle 2 kann aber nicht nur zum fernsehen, sondern auch zum Zocken verwendet werden. So verkündet man gemeinsam mit Microsoft, dass auch der Freestyle 2 über den Samsung Gaming Hub Zugriff auf den Gamepass Ultimate hat: Es lassen sich also Spiele wie "Starfield" aus der Cloud streamen, sofern man am Campingplatz einen ausreichend schnellen Internetzugang hat.

Oder aber man macht mal Pause, öffnet ein lauwarmes Dosenbier und schaut in den realen anstatt in den virtuellen Sternenhimmel. (Stefan Mey, 3.9.2023)

