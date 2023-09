Am Mittwoch starten die Sozialdemokraten mit ihren ersten Gremiensitzungen in den politischen Herbst. Präsidium und Vorstand beschließen Eckpunkte zu Erbschafts- und Vermögenssteuern

SPÖ-Chef Andreas Babler befindet sich nach wie vor auf Comeback-Tour. IMAGO/Manfred Siebinger

Am Mittwoch trifft sich nicht nur die türkis-grüne Regierung zum ersten Ministerrat nach der Sommerpause, sondern auch die SPÖ startet mit ihren ersten Gremiensitzungen in den politischen Herbst. Zunächst tagt ab dem Vormittag das rote Präsidium, im Anschluss der Vorstand.

Dem Vernehmen nach will Parteichef Andreas Babler, der sich nach wie vor auf Comeback-Tour befindet, dort ein überarbeitetes Konzept zu Erbschafts- und Vermögenssteuern vorlegen, das dann in den Gremien beschlossen werden soll. Die Details werden bei einer Pressekonferenz am späten Nachmittag präsentiert.

Schon vor einer Woche, unmittelbar vor Bablers erstem ORF-Sommergespräch, hatte die SPÖ ihre Vorstellungen für eine Erbschaftssteuer konkretisiert. Dabei soll es einen Lebensfreibetrag von einer Million geben. Das heißt, wer innerhalb von 30 Jahren Erbschaften oder Schenkungen gesamt im Wert von unter einer Million erhält, muss nichts bezahlen. Gleichzeitig würde die Grunderwerbssteuer fallen.

Parteitag im November

Thematisch dürften sich die roten Gremien am Mittwoch auch mit zwei anderen Themen beschäftigen. Zum einen mit dem in zwei Monaten anstehenden Parteitag, auf dem sich Babler nach der Kampfabstimmung im Mai seiner Wiederwahl stellt. Der Parteitag soll voraussichtlich am 11. November in der Grazer Messehalle über die Bühne gegen. Normalerweise würde der nächste reguläre Parteitag erst im Frühjahr 2024 anstehen. Doch unter anderem wegen der Nationalrats- und Europawahl im kommenden Jahr wird dieser auf Herbst vorgezogen.

Und auch ein am Mittwoch publik gewordener offener Brief aus Oberösterreich dürfte besprochen werden. Namhafte Parteimitglieder fordern darin unter anderem vom prononciert Linken Babler ein stärkeres Auftreten gegen Rechtsextremismus. (Sandra Schieder, 6.9.2023)