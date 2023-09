"I’ll be there for you, when you breathe I wanna be the air for you", sang Jon Bon Jovi 1988. Und wenn du Nudeln isst, will ich deine Tomatensauce sein! Das hat er nicht dazugesungen, dabei hat er sich mutmaßlich schon als kleiner Knirps in New Jersey mit Tomatensoße den Latz vollgekleckert. Mit Pastasauce nach Rezept der eigenen Famiglia, wohlgemerkt. Denn Jon Bon Jovi heißt mit bürgerlichem Namen John Bongiovi, und da lassen sich die sizilianischen Wurzeln nicht mehr so leicht verbergen.

In Sciacca in Sizilien hat Jon Bon Jovis Urgroßmutter 1890 ein Rezept für eine Tomatensoße kreiert, "das über Generationen weitergereicht wurde", wie es heißt. Schon vor Jahrzehnten dürfte es so auch an Rockstar Jon und seine Brüder Anthony und Matt gelangt sein. Die beiden letztgenannten sind es auch, die die Sauce seit 2011 in Flaschen abfüllen lassen, nachdem sie mehr als 100 Jahre lang nur für den Eigenbedarf (und eventuell auch für die eine oder andere Backstageparty) produziert wurde. Und seit kurzem kann sie auch in Österreich käuflich erworben werden. Drei Sorten gibt es, sie heißen "Dad’s Original", "Marinara" und "Arrabbiata" und kosten bei Billa Corso jeweils durchaus wohlfeile 2,99 Euro. Rockstar Jon ist als Werbe-Testimonial mit an Bord. "This Sauce rocks!", lautet der Refrain.

Bongiovi Pasta Sauces in drei Sorten, erhältlich bei Billa Corso. Foto: Monika Köstinger

Tut sie das? Beim Test des Autors dieser Zeilen mit seinem (das ist jetzt wichtig) fast achtjährigen Kind überzeugt die Sauce tatsächlich – nicht nur den Papa, der in den 1990er-Jahren angeblich sogar mal auf einem Bon-Jovi-Konzert gesehen wurde, sondern auch das Kind, das passenderweise im Moment gerade Tomatensoße zu den Nudeln liebt. "Dad’s Original" mit seiner leicht scharfen Note schmeckt ganz besonders gut, sehr fruchtig und dabei eine Spur flüssiger als viele anderen Sugos, das Wasser stammt laut den Bongiovis aber ausschließlich aus den aromatischen sizilianischen Tomaten, die man dafür verwendet. "I believe", um es mit Jon Bon Jovi zu sagen. Und das Kind hat schon gesagt, dass es diese Sauce jetzt immer will, Everyday. Always! Aber gut, das kann sich auch schnell wieder ändern. (Martin Putschögl, 16.09.2023)