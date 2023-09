Die Organisation 50 Top Pizza, die die besten Pizzen der Welt kürt, hat Donnerstagabend ihre Liste für 2023 mit den besten Pizzerien der Welt bekanntgegeben. Der erste Platz geht an I Masanielli – Francesco Martucci in Caserta (Italien) ex aequo mit 10 Diego Vitagliano Pizzeria in Neapel. Die Orte trennen gerade einmal 45 Minuten Zugfahrt voneinander. Wer möchte, kann also an einem Tag die Pizzen der beiden Gewinner verkosten und miteinander vergleichen.

Die Experten haben gesprochen: Das sind die besten Pizzarestaurants des Welt. Getty Images/iStockphoto

I Masanielli (die von Francesco Martucci, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Pizzeria im selben Ort auf Platz 10) konnte ihren Platz vom letzten Jahr halten, während die Pizzeria 10 Diego Vitagliano von Platz fünf aufrückte. Anthony Mangieris Pizzeria Una Pizza Napoletana in New York City landet auf Platz zwei, ist aber immerhin die beste der USA.

"Exzellente Pizzaziele"

"In diesem Jahr, in dem wir Preisverleihungen in Barcelona, Tokio, New York und Rom abgehalten haben, konnten wir einen kontinuierlichen Anstieg der Pizzaqualität beobachten", teilten die Kuratoren des Rankings in einer Erklärung mit. "Im Jahr 2023 umfasst unser Führer mehr als 2.000 Lokale, von unabhängigen Pizzerien bis hin zu Pizzaketten. Unser herzlicher Dank gilt unseren fleißigen Inspektoren, die die ganze Welt bereist haben und unsere Karte exzellenter Pizzaziele erweitert haben."

Insgesamt führen New York, Neapel und Rom die Liste mit jeweils fünf Pizzerien an. In Tokio, London, Mailand und Caserta wurden jeweils vier Pizzerien ausgezeichnet, während in São Paulo und Kopenhagen drei Lokale die Auszeichnung erhielten.

Die Top Five werden durch die Sartoria Panatieri von Rafa Panatieri und Jorge Sastre in Barcelona, The Pizza Bar on 38th von Daniele Cason in Tokio und das I Tigli von Simone Padoan in San Bonifacio abgerundet. Die Sartoria Panatieri hat sich von Platz 21 im letzten Jahr deutlich verbessert. The Pizza Bar on 38th verbesserte sich ebenfalls deutlich: 2022 war nur Platz 16 drin. Das I Tigli verbesserte sich um einen Platz. Auch Österreich ist in den Top 50 vertreten. Die Via Toledo Enopizzeria in Wien schaffte es auf Rang 17. (max, 15.9.2023)

Hier die Liste der zehn besten Pizzerien der Welt laut 50 Top Pizza: