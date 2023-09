Der umstrittene kroatische Regisseur Jakov Sedlar gab in einem Interview Auskunft über die Entstehung des dritten Kurz-Films, der am Donnerstag online erscheint

Nun kommt ein dritter Film über Sebastian Kurz. Heribert CORN

Der dritte Kurz-Film in Folge soll laut der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" noch diese Woche erscheinen. Bei "Sebastian Kurz – Die Wahrheit" führte der kroatische Regisseur Jakov Sedlar Regie, das Drehbuch schrieb die Kurz-Biografin Judith Grohmann, die mit Kurz' Biografie, die eher einer Lobeshymne ähnelte, 2019 für Schlagzeilen sorgte. Sedlar ist umstritten, da er in der Vergangenheit mit nationalistischen Filmen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Materialien von der ÖVP?

In einem Interview mit der kroatischen Tageszeitung "Večernji list" gab Sedlar am Mittwoch einige Details zum dritten Kurz-Film bekannt. Die Idee stamme von "mehreren Leuten" aus Kurz' Umgebung, sagte der Regisseur: "Als ich sie fragte, wie sie zu mir gekommen seien, sagten sie mir, dass sie mehrere meiner Dokumentarfilme über wichtige israelische Politiker gesehen hätten und dass sie gerne etwas Ähnliches hätten."

Die persönlichen Materialien habe Sedlar "von der ÖVP erhalten". Geholfen habe auch die Drehbuchautorin Grohmann. Der Film wurde laut Sedlar von der US-Firma Arramis Films und der israelischen Firma AVS produziert. Die in Seattle, Washington sitzende Arramis Films hat in den letzten 20 Jahren eher Actionfilme wie "Game of Death" (2011) mit Wesley Snipes, "The Perfect Weapon" (2016) mit Steven Seagal oder "Kill 'Em All" (2017) mit Jean-Claude Van Damme produziert. AVS ist eine 1992 gegründete Medienproduktionsfirma, die unter anderem vom israelischen Außenministerium ausgewählt wurde, den israelischen Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai zu gestalten.

Die Drehorte des Kurz-Films seien Wien, Jerusalem, New York und Los Angeles gewesen. Zu Wort kämen neben Kurz selbst auch David Harris, der Präsident des American Jewish Congress, Israels Premier Benjamin Netanjahu, Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger, der New Yorker Rabbiner Arthur Schneier, Trevor Traina, der ehemalige US-Botschafter in Österreich, und der französische Präsident Emmanuel Macron.

Gegenprogramm zu "Projekt Ballhausplatz"

Wichtig sei dem Regisseur gewesen, Kurz' Auftreten gegen Antisemitismus in Österreich und der Welt zu thematisieren. Auf die Frage, warum der Film am selben Tag erscheine wie "Projekt Ballhausplatz" von Kurt Langbein, erwiderte Sedlar gegenüber "Večernji list": "Kurz wird von den Leuten, die die meisten Medien in Österreich beherrschen, nicht gemocht. Aus Angst vor seiner bevorstehenden Rückkehr in die Politik gaben sie 3,2 Millionen Euro aus, um einen Film zu drehen, in dem sie ihm verschiedene Unwahrheiten vorwarfen. Wir haben uns entschieden, meinen Film 'Sebastian Kurz – Wahrheit' noch am selben Tag und zur gleichen Stunde auf Vimeo zu starten." Hierbei handelt es sich jedoch um Fehlinformationen: "Projekt Ballhausplatz" kostete 586.000 Euro. (Valerie Dirk, Jakob Thaller, 20.9.2023)