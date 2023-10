Cola – ein Getränk, das Kinder magisch anzuziehen scheint. Wenn sie aus einer völlig freien Auswahl an Säften, Limonaden und Wasser wählen könnten, würden viele sich wahrscheinlich für Cola entscheiden – zumindest laut anekdotischen Berichten vieler Eltern. Und das finden diese eben nicht so toll, daher bekommen die meisten Kinder schon von klein auf ausschließlich Wasser zu trinken. Nicht umsonst haben viele Kinder immer eine Wasserflasche mit dabei. Außerdem verstehen sich viele Schulen auch als sogenannte Wasserschulen, wo eben nur Wasser konsumiert werden soll.

Reicht Ihrem Kind Wasser als Durstlöscher?

Aber es schmeckt auch etwas fad – daher gibt es mittlerweile immer mehr oder weniger innovative Firmen, die Wasser in irgendeiner Form geschmacklich anreichern, sei es mittels Brausetablette wie zum Beispiel Waterdrop oder mittels Duftpods von Air up. Wasser wird so zum Lifestyleprodukt, und gerade bei Kindern und Jugendlichen sind die Duftpods sehr beliebt, unter anderem auch, weil das eben alle anderen auch haben – ein sehr beliebtes Argument in dieser Altersgruppe. Aber es setzt sich nicht überall durch, wie "Rincewind's luggage" berichtet:

Bei "panzerbanane" hat es den Vorteil, mehr zu trinken:

Wie ist das bei Ihrem Kind?

Was trinkt Ihr Kind gerne? Wie schaffen Sie es, dass Ihr Kind gerne zum Wasser greift? Helfen dabei Produkte wie Air up oder Waterdrop? Müssen Sie Ihr Kind daran erinnern, dass es ausreichend trinkt? Und welche Wasserflasche ist die beste? Erzählen Sie darüber im Forum! (wohl, 11.10.2023)