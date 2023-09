Hören Kinder das Trigger-Wort "Wandern", hält sich die Begeisterung oft stark in Grenzen. Zu den ersten Assoziationen gehören je nach Kind meist Begriffe wie "anstrengend" und "langweilig". Bereits Spaziergängen kann mancher Nachwuchs wenig abgewinnen, dann auch noch stundenlang im Wald oder einen ganzen Tag auf dem Berg unterwegs zu sein erfreut sich häufig nicht allzu großer Beliebtheit.

Macht das Ihren Kindern Spaß? Getty Images/Halfpoint

Strategien, wenn der Nachwuchs nicht will

DER STANDARD berichtete kürzlich von einem Selbstversuch zum Thema Weitwandern mit Teenager, bei dem es darum ging, wie man jungen Menschen das Wandern mit der Familie möglichst schmackhaft machen und gewährleisten kann, dass dieses nicht als "Maximalstrafe" empfunden wird. "Auf gar keinen Fall Zwang!" lautet hier das Motto. Ein heuer erschienenes Buch unter dem Titel "Wandern mit Kindern" behandelt ebenfalls das Thema, wie man das Wandern für unwillige Kinder attraktiv gestalten kann. Möglichkeiten gibt es viele: von der kindgerecht ausgewählten Sehenswürdigkeit am Wegesrand über Safaris, bei denen kleine Wandersleute entlang einiger der vorgestellten Strecken für Tagesausflüge in und um Wien Flora und Fauna entdecken sollen.

Strategien wie diese kommen Eltern gelegen, die mit der Problematik bereits selbst Erfahrung haben und sich bewusst sind, wie ihr Nachwuchs tickt. Wer Kinder zur Bewegung motivieren möchte, sucht Spazierstrecken und Wanderrouten vielleicht anhand attraktiver Spielplätze oder Tiergehege aus, die es unterwegs zu besuchen und entdecken gibt. Ebenso kann das Mitnehmen von diversem "Abenteuer-Equipment" unterwegs für Spannung sorgen, etwa Kompass oder Becherlupe. Manche Kinder sind auch kulinarisch zu motivieren: Durch die Aussicht auf ein Picknick unterwegs, das Einsammeln von Kräutern, Schwammerln und Co zur späteren Verwendung oder auch ein Eis oder sonstige Schmankerln in einem Lokal, in dem man dabei einkehren kann. Andere Familien haben erkannt, dass es gut funktioniert, sich einfach mit Freundinnen und Freunden zum Wandern zu verabreden, die ebenfalls Kinder haben, was für Kurzweil bei allen Beteiligten sorgt.

Wie machen Sie das?

Kennen Sie das Problem, dass man als Eltern große Lust zum Wandern verspürt, die Kinder da aber nicht ganz mitspielen? Was sind Ihre Erfahrungen damit, und wie gehen Sie damit um? Wodurch ist es Ihnen schon gelungen, Ihren unwilligen Nachwuchs zu motivieren? Und kennen Sie empfehlenswerte Strecken, die garantiert nicht langweilig sind? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (Daniela Herger, 20.9.2023)