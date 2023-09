Geht man mit Kindern in ein Museum, können schnell "So fad!"-Klagen laut werden. Kennen Sie Häuser, die auf dieses Problem gut reagiert haben?

Museen, deren Zielgruppe Kinder sind, gibt es ja bereits einige. Dort langweilt sich der Nachwuchs für gewöhnlich nicht allzu sehr, dreht sich doch in Einrichtungen wie dem Spielzeugmuseum Salzburg, dem Grazer Kindermuseum Frida & Fred oder dem Zoom-Kindermuseum in Wien alles um die Kleinen. Schwieriger kann es werden, wenn man, beispielsweise im Urlaub, ein Museum besucht, das eher Erwachsene interessiert – und in dem die Exponate oder das Angebot nicht ausschließlich auf ein junges Publikum abgestimmt sind.

Nicht immer fühlen sich Kinder vom Angebot eines Museums so recht abgeholt. Getty Images / Uygar Ozel

Museen mit kindlichem Mehrwert

Das dänische Nationalmuseum in Kopenhagen hat auf dieses Problem gewitzt reagiert: in Form von "Boredom Buttons". Diese überdimensionalen Druckknöpfe sind an mehreren Stellen in der riesengroßen Kultureinrichtung zu finden und setzen bei Betätigung multimedial beeindruckende Visuals und Klänge in Gang. Statuen erwachen zum Leben, Bilder beginnen zu sprechen, ein feuerspeiender Drache erscheint, und vieles mehr.

Nicht immer muss die Lösung jedoch so spektakulär ausfallen. Andere Museen bieten eigenes Begleitmaterial in Form von Kinderkatalogen oder Schnitzeljagden für Kinder, sodass diese freiwillig kreuz und quer durch die Kulturstätte laufend nach bestimmten Ausstellungsstücken Ausschau halten. Spezielle Audioguides für Kinder können auch für Spannung sorgen, indem sie trockene Inhalte kindgerecht auflockern. Manchmal warten auf den Nachwuchs auch ins Haus integrierte Spiel- oder Verkleidungsbereiche mitten zwischen eher für Erwachsene reizvollen Vitrinen.

Ihr Museumstipp ist gefragt!

Welches nicht direkt für Kinder gedachte Museum im In- und Ausland hat Sie und Ihren Nachwuchs überzeugt? Was hat den Kleinen daran am besten gefallen? Und was braucht es Ihrer Erfahrung nach, damit Kinder sich in derlei Kultureinrichtungen nicht langweilen? Posten Sie es im Forum! (Daniela Herger, 13.9.2023)