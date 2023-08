Der Schulanfang ist alljährlich mit erheblichen Kosten verbunden, die in Zeiten von Krisen und Inflation vielfach noch höher sind. Was haben Sie ausgegeben?

Eltern und Kinder, die mit langen Listen in der Hand durch einschlägige Fachgeschäfte irren, um allerhand zusammenzusuchen, sind in den letzten Tagen und Wochen kein seltener Anblick. Sobald das erste Kind die Schule besucht, ist das familiäre Haushaltsbudget um einen Posten reicher, der sich meist deutlich bemerkbar macht. Die erste größere Investition ist für gewöhnlich die Schultasche, die dann im Idealfall auch ein paar Jahre genutzt werden kann. Doch diese ist erst der Anfang: Viele Schulen geben bereits im Vorfeld eine umfangreiche Einkaufsliste aus, auf der sich genaue Angaben dazu finden, was das Kind alles benötigen wird.

Zu Schulbeginn muss so manches besorgt werden. Getty Images/David Franklin

Der lange Einkaufszettel für den Schulbeginn

Erforderlich sind meist Hefte in verschiedenen Formaten und von verschiedenem Umfang, Stifte aller Art, darunter eine Füllfeder, Spitzer, Radiergummi, Tintenkiller, Lineal, Bastelmaterialien wie Schere, Klebstoff und Co, Malsachen, Werksachen, Turnsachen, Hausschuhe und vieles mehr. Dazu kommen je nach Schultyp und Schulstufe auch noch digitale Geräte wie Laptop oder Tablet. Da heißt es tief in die Tasche greifen – wenn man nicht das Glück hat, das eine oder andere noch Brauchbare weiterverwenden zu können.

Für Familien, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, wurde heuer ein größeres Schulstartpaket geschnürt: Gutscheine im Wert von 150 Euro – anstatt vormals 120 Euro – erhalten diese nicht nur vor Schuljahresbeginn, sondern erneut vor Semesterbeginn im Februar. Auch für die digitalen Endgeräte gibt es teilweise Förderungen. Doch wie man die Kosten auch stemmt: Einkäufe dieser Art bedeuten nicht selten besonderen Stress. Stirnrunzelnde Mütter und Väter, die sich fragen, wo genau die Mittelquarthefte mit Korrekturrand oder ein Rechenblock zu finden sind, erledigen diese im Beisein von Kindern, die häufig andere und mit ihren liebsten Kinderhelden gebrandete Produkte lieber haben möchten als das, was auf der Liste steht.

"Mirifax, das Krokodil" hatte viel Stress erwartet, war aber dann positiv überrascht von dieser Erfahrung:

"Einszweiviele" hat es auch so erlebt, dass das Lehrpersonal die Eltern diesbezüglich entlastet:

Wie ist das bei Ihnen?

Was haben Sie alles für das kommende Schuljahr neu angeschafft – und was nicht? Was haben Sie insgesamt ausgegeben, und was war der teuerste Posten dabei? Haben Sie die Einkäufe eher stressig erlebt oder entspannt erledigt? Und was müsste sich ändern, damit diese Belastung geringer wird? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (Daniela Herger, 30.8.2023)