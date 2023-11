Die Veranstaltung in Wien, die zum Gedenken an die Geiseln der Hamas und als Zeichen gegen Gewalt und Hass stattfindet, wird von der Polizei streng überwacht

Am Wiener Heldenplatz werden Donnerstagabend tausende Menschen zu einer Gedenkveranstaltung erwartet. Ab 18 Uhr versammeln sich dort die Teilnehmenden einer Versammlung, zu der die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) und die zivilgesellschaftliche Initiative "#YesWeCare" eingeladen haben, um die Freilassung der in Israel von der Hamas als Geiseln Genommenen zu fordern. Zugleich sollte die Veranstaltung ein Zeichen der Zivilgesellschaft gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass werden. So erklärte es vorab Organisator Daniel Landau, der auch bereits im Februar 2022 auf dem Heldenplatz eine Friedensdemonstration für die Ukraine organisiert hat.

Archivbild einer Gedenkveranstaltung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) für die Opfer und Vermissten in Israel aus dem Oktober. APA/EVA MANHART

Bei der Veranstaltung Donnerstagabend wird der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Michael Deutsch, auf der Rednerbühne erwartet, und es sollen Texte von Michael Köhlmeier und Doron Rabinovici verlesen werden. Außerdem werden dort Angehörige von drei Geiseln auftreten.

Zwei Veranstaltungen

Diese Familien waren auch Donnerstagmittag in Wien bei einer Solidaritätszeremonie für die Entführten der Terrororganisation im Vienna International Centre anwesend gewesen. Die Veranstaltung um 12.15 Uhr wurde von den zwei ständigen Vertretern Israels bei der UN in Wien, dem designierten Botschafter David Roet sowie David Nusbaum, begleitet. Auch Vertreter und Botschafter anderer Staaten waren vor Ort. Nur angemeldete Gäste erhielten Zutritt in das gesicherte Areal.

Am Abend sind die Veranstaltungsdimensionen weit größer: Die Polizei rechnet aufgrund der Angaben des Veranstalters mit rund 10.000 Teilnehmenden und teilte mit, man werde "mit ausreichend Einsatzkräften vor Ort sein", um für Sicherheit zu sorgen. Sowohl zivile als auch uniformierte Beamtinnen und Beamte werden im Einsatz sein.

Wieviele Beamtinnen und Beamten bereitstehen, wurde "aus einsatztaktischen Gründen" nicht verraten. Etwaige Spontankundgebungen oder Störaktionen seien "nicht auszuschließen, dies ist in die umfassende Einsatzplanung mit eingeflossen", hieß es von der Exekutive.

Demo für Gaza am Nachmittag

Noch vor dem Lichtermeer am Heldenplatz war von zirka 16 bis 18 Uhr eine Demonstration im dritten Bezirk unter dem Titel „Stoppt den Krieg in Gaza“ angemeldet. Dort rechnete man mit rund 150 Teilnehmenden.

Eine gemeinsame Gedenkveranstaltung für alle Opfer der jüngsten Gewalteskalation in Israel und Palästina ist für kommenden Sonntag ab 18.30 Uhr am Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier geplant. Die jüdisch-arabische Initiative "Standing Together Vienna" will damit ein Zeichen für Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit im Nahen Osten setzen. (Gudrun Springer, 2.11.2023)