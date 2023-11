2.002.821Einwohnerinnen und Einwohner hatte Wien vorläufigen Daten zufolge Anfang Oktober. APA/GEORG HOCHMUTH

Die Statistik Austria veröffentlichte am Mittwoch vorläufige Daten zum Bevölkerungsstand am 1. Oktober. Demnach hatte Wien an diesem Datum 2.002.821 Einwohnerinnen und Einwohner und damit die Grenze von zwei Millionen überschritten. Laut Statistik Austria handelt es sich dabei im Wesentlichen um alle Personen, die am Stichtag einen Hauptwohnsitz in Wien gemeldet hatten. Zum Vergleich: Am 1. Juli waren es vorläufigen Daten zufolge 1.992.396 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die mehr als zwei Millionen Menschen leben verteilt auf 23 Bezirke. Doch in welchem davon wohnen die meisten? Woher hat die Brigittenau ihren Namen? Und in welchem Bezirk liegt eigentlich die tiefste U-Bahn-Station? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

