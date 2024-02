Analysen zwischen Ausgrabung und Weltall

Archäologieblog: Archäologinnen und Archäologen geben Einblick in Alltag und Forschungsprojekte von Ephesos über Hallstatt bis Stonehenge.

Die Physiker: Einblicke in die Welt der Physik in zwei Sprachen. Billingual insights into the world of physics.

Junge-Akademie-Blog: Die Junge Akademie der ÖAW besteht aus Nachwuchswissenschafterinnen und Nachwuchswissenschaftern aller Fachrichtungen und bloggt hier zu den unterschiedlichsten Forschungen.

Im Ö-Ton: In diesem Blog geht es um Sprache, das Sprechen, Dialekte – und insofern auch um Identität und die damit zusammenhängenden Fragestellungen.

Sprachgemisch: Die Wiener Germanistin Barbara Dvoran schreibt humorvoll über interessante Wörter und Ausdrücke des Deutschen sowie die Querverbindungen zu anderen Sprachen.

Maps and Minds: Aggelos Soteropoulos, Florian Pühringer und Robert Kalasek bieten spannende Visualisierungen von Mobilität und Stadtentwicklung anhand von Daten.

Religion und Transformation: Das Forschungszentrum Religion and Transformation in Contemporary Society verbindet verschiedene Felder und Perspektiven der an der Universität Wien angesiedelten Religionsforschung.

Religionswissenschaftsblog: Das Institut für Religionswissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz bloggt über Religionssysteme der Welt, aktuelle Diskurse und mediale Aufarbeitungen von Religion.

Weltraumblog: Beiträge von Mitgliedern des Grazer Instituts für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Orte der Wissenschaft: Die Wissenschaftsplattform "alexandria"schreibt über Orte, die klüger machen. Wie sehen die Räume aus, in denen Wissen erzeugt wird? Welche Menschen arbeiten darin? Und muss Wissenschaft immer in einem Labor stattfinden?

Geldanleihe und Ökonomie: Vermögensverwalter Bernhard Führer schreibt im Kontext des globalen Finanzmarktes über Aktien und wirtschaftliche Entwicklungen – mit Alltagsbezug.

Internationale und nationale Politik

Politikwissenschaftsblog: Mitglieder der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft (ÖGPW) berichten hier über aktuelle Forschungsergebnisse.

Gegen das Vergessen: Der KZ-Verband will mit der Veröffentlichung die Erinnerungen einzelner Lebensgeschichten des Widerstandes bewahren und aufrechterhalten.

Eastblog: Blog der Forschungsgruppe Osteuropa am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien.

FIPU-Blog: Die Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit mit Texten zu Themen wie Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus und extreme Rechte.

Gesellschaft – Macht – Frieden: Gesellschaftliche- und Machtverhältnisse schaffen Frieden – wenn sie von Gerechtigkeit geprägt sind. Herrschen Vorurteile und Hass ist es nicht weit bis zu Gewalt und Krieg. Blog des Sir Peter Ustinov Institut, dem International Institute for Peace und dem Austrian Centre for Peace.

Thomas Schmidinger bloggt: Hier werden internationale und transnationale Politik diskutiert, und wie sich regionale und globale politische Entwicklungen ineinander verschränken. Im Fokus: Der Mittlere Osten, Europa und seine Diasporen.

Back to Basics: Themen aus Ökonomie, Politik, Recht, oder einfach aus dem Leben eines überzeugten Europäers.

Bernhard Jenny bloggt: Über gesellschaftspolitische Themen, Politik, Kultur, Menschenrechte und Inklusion.

Balkanblog: Die Forschenden beschäftigen sich mit zentralen Frage von Linguistik, Anthropologie und Geschichte. Sie verstehen den Balkan als soziokulturellen Raum, der in engem Austausch mit anderen Teilen Europas und des Mittelmeerraumes steht.

Geschichte und Geschichten

Geschichte Österreichs: Forscherinnen und Forscher der ÖAW machen eine Zeitreise durch Vergangenheit und Gegenwart des Landes.

Wissenschaftsgeschichte(n): Thomas Hofmann ist Leiter der Bibliothek, des Verlags und des Archivs der GeoSphere Austria. Weiter ist er freier Autor und bloggt über Geschichten mit wissenschaftlichem Background.

Blog der Österreichischen Nationalbibliothek: Der Forschungsblog gibt einen Einblick in die aktuellen Forschungsaktivitäten der Österreichischen Nationalbibliothek und deren besonderen Beständen.

Biografieblog: Es gibt zahlreiche historische Persönlichkeiten, die man nicht kennt. Der Biografieblog der ÖAW stellt regelmäßig das Leben von Menschen vor, die ab 1815 in Österreich in seinen jeweiligen Grenzen gelebt und gewirkt haben.

Aus der Mitte Europas: Florian Kührer-Wielach und Gäste schreiben über Mitteleuropa, dabei geht es um diverse Thematiken mit Bezug zu Mitteleuropa aus wissenschaftlicher Perspektive.

Alltagsgeschichten – Von der Nachkriegszeit bis heute: Erinnerungen und Erfahrungen aus dem Leben von József Wieszt. Sie umfassen im wesentlichen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute und geben ein weitreichendes Zeugnis von einem Leben in Zeiten des Umbruchs.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

Die Ethische Maschine: Sarah Spiekermann leitet das Institut für IS & Society an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie schreibt über Fragen zum verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz, kombiniert mit einer wissenschaftlichen Einordnung und ethischen Überlegungen.

Digitale Interaktion: Viktoria Pammer-Schindler, Mia Bangerl, Franziska Gürtl und Bernhard Wieser schreiben in diesem Blog zum Themenbereich "Digitale Interaktion".

In Zukunft digital: Homeoffice, New Work, Industrie 4.0 und digitale Trends verändern, wie wir arbeiten. Ob nun Startup oder Mittelstand: Welche Folgen gibt es für Belegschaft, Arbeitgeber und die gesamte Gesellschaft? Was bringt die Zukunft der Arbeit?

Digitaler Familienalltag: Der Umgang mit digitalen Medien in der Familie wird von vielen Fragen begleitet. Ratlosigkeit, Sorgen und Unverständnis prägen dabei den Alltag. Barbara Buchegger von Saferinternet.at greift hier auf ihre Erfahrungen in der Elternberatung zurück.

Wie sich Gesellschaft verändert

Kulturanalyse des Alltags: Das Klagenfurter Institut für Kulturanalyse der Alpen-Adria-Universität beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Alltag. Kulturanalyse ist hier Gesellschaftsanalyse und untersucht kulturelle Artefakte und Praktiken als "andere" Seite des Sozialen.

Blog: Behinderungen: Behinderungen. Alltag. Politik. Dieser Blog widmet sich aus einer kritischen Perspektive der Situation von Menschen mit Behinderungen sowie der Behindertenpolitik in Österreich.

Ökonomieblog: Hier liefern Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Departments Volkswirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien Daten und Fakten zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen und erklären globale volkswirtschaftliche Zusammenhänge

No More Bullshit: Das Frauennetzwerk Sorority hat es sich mit der Veranstaltungsreihe "No More Bullshit!" zur Aufgabe gemacht, altbekannten Killerphrasen etwas entgegenzusetzen: Fakten. Aus den Events wurde ein Buch und nun ein Blog.

Ideenblog: Ideen – spontane Mutationen im Denkraum der Möglichkeiten. Manche unterhalten. Manche halten, werden weitergedacht, wachsen, finden Aufmerksamkeit, geben Hoffnung, entwickeln sich.

Stiftung Gurutest: Der Blog testet Gurus, Schamanen, Pseudomediziner, Energetiker, Chemtrailaufdecker, Wasserbeleber, Impfgegner und Engelssprayhersteller.

Umgang mit Demenz und Vergesslichkeit: Marianne Buchegger ist unter anderem Leiterin eines Tageszentrums der CS Caritas Socialis GmbH. In ihrem Blog schreibt sie darüber, warum Demenz die ganze Gesellschaft angeht.

Point of Youth: Der Schüler Simon Gierlinger schreibt über die Gesellschaft aus einer Perspektive der Jugend.

Lebens- und Arbeitswelten: Patrik Reisinger schreibt über prekäre Lebens- Arbeitsbedingungen, Diskriminierung in der Gesellschaft und damit zusammenhängende politische Zustände.

Blog: Kinderwunsch: Christina Fadler will das Thema (Un-)Fruchtbarkeit aus der Tabuzone holen. Sie schreibt über ihre Erlebnisse zur künstlichen Befruchtung und hat eine Selbsthilfegruppe zum Thema gegründet.

Architekturblog: Architektin Sabine Pollak schreibt zum aktuellen Zustand von Stadt und Land.

Der Luftraum: Beobachtungen aus Politik, Kunst und Leben von Alexander Keppel.

Umwelt und Ernährung

Klima in Bewegung: Analysen, Einordnungen und Perspektiven zu ökologischer Krise, Klimapolitik, Protest und Transformation aus Klimagerechtigkeits-Perspektive.

Hungry for Science: Der Verein Open Science über Schmackhaftes zum Thema Essen, Esskultur und Nahrungsmittel. Es wird reiner Tisch mit Küchenmythen gemacht und wissenschaftliche Facts rund ums Essen serviert und über Ernährungs-Trends berichtet.

Wir Menschen auf der Erde: Der Schriftstelle Martin Auer, der sich bei Scientists for Future engagiert, schreibt über Umwelt und Mensch und fragt, wie Zusammenleben gelingen kann.

Wilde Nachbarn: Ob in Stadt, Land, Wasser oder Luft – hier geht es um Tiere und ihre Lebensgebiete.

Auf pflanzlich – Rezepte und Geschichten: Fakten und Geschichten rund um vegane Ernäherung, kombiniert mit Rezepten und Kochanleitungen!

Alternative Proteine: Mit wissenschaftlichem Blick wird hier Mythen und Irrtümern über alternative Proteinquellen auf den Grund gegangen.

In Bildern

WienSchauen: Altstadterhaltung, Architektur, Stadtplanung, öffentlicher Raum – dieser Blog stellt Wien in den Fokus

Zeitensprünge: Im Blog wird die Veränderung des Wiener Stadtbilds dokumentiert, indem historische Aufnahmen in Position und Perspektive möglichst exakt nachfotografiert werden.

Fotoblog: Tierisches: Michael Simoner fotografiert alles was kreucht und fleucht, dazwischen auch so manche Tiere mit Federn und Fell.

Urban Essentials: Blog für Urban und Street Photography vom Wiener Fotografen Stefan Czurda

Fotoblog: The World In My Eyes: Kathrin Feichtinger dokumentiert ihre Weltreise fotografisch.

Slow Photography: Fotografische Streifzüge durch Dörfer, die Besonderes zu bieten haben, durch kulturhistorisch interessante Bezirksstädte, an denen man vielleicht viel zu oft nur vorbeigefahren ist und von bekannten Orten, zu einer Jahreszeit, in der man ihre Einzigartigkeit auch genießen kann. Ein Blog für Menschen, die in die Alpe Adria Region "bewusst" reisen, die Fotos "machen" und nicht "schießen".

Newalds Photoblog: Robert Newald fotogarfiert Demonstrationen, Feste, Leute und noch vieles mehr.

Fußball

Farnberger und Simon auf der Fußballtribüne: Claus Farnberger und Gerald Simon sind Fans des österreichischen Fußballs und verfolgen die Spiele der Frauen- und Herrenmannschaft.

Nogo-Podcast: Hier geht es zwischen einem Austria-Wien-Fan und einem Rapid-Wien-Fan um die wichtigste Nebensache der Welt

Sexualität und Beziehungen

Es ist nie zu spät für guten Sex: Ein Blog von Beziehungscoach und Sexualberaterin Nicole Siller, in dem der Blick auf Sexualität in seiner Gesamtheit eröffnet werden soll.

Beziehungsleben: Die Beziehungsexpertin Natascha Ditha Berger möchte in ihrem Blog verschiedenste Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung beleuchten.

Erziehung und Bildung

Nachhilfe: Nachhilfelehrer Rainer Saurugg macht sich Gedanken zu Bildung und Bildungssystem.

Die Krippe: Hinter den Kulissen: Sylvia Thürschweller war sie in der Krippe als Elementarpädagogin tätig und schreibt darüber, wo sie Verbesserungsbedarf verortet.

Bildungsthemen von Heidi Schrodt: Der Blog behandelt nationale und internationale Bildungsfragen.

Schulgschichtn: Hier finden Sie Erfolgs- und Alltagsgeschichten, wie das Aufzeigen von Problemen und Veränderungsvorschlägen im Klassenzimmer. Zentral ist dabei, was Lehrende und Schüler wirklich beschäftigt und was Gesellschaft und die Bildungspolitik beschäftigen sollte.

Underdetermined: Mathematik im Alltag: Johannes C. Huber beschäftigt sich mit Mathematik im Alltag und anderen Zusammenhängen und verknüpft diese mit Inhalten aus dem Lehrplan der Sekundarstufe.

Bildung trifft Zukunft: Ein Blog über moderne Möglichkeiten der Bildung und anachronistische Eigenheiten des Schulsystems.

Rund ums Recht

Mensch:Recht: Der Wiener Rechtsanwalt Helmut Graupner schreibt in diesem Blog über Menschen und ihre Rechte, über ihre Pflichten, und deren Verletzung, insbesondere im Bereich LGBTI sowie Sexualität, Partnerschaft und Liebe.

Minima Digitalia: Blog über Digitales Recht von Nikolaus Forgó.

Klartext Arbeitsrecht: Kristina Silberbauer informiert über aktuelle Vorschriften und Entscheidungen aus dem Arbeitsrecht. Sie räumt mit urban legends im Arbeitsrecht auf und gibt konkrete Tipps zur Vermeidung von Streit und Gerichtsprozessen.

Steuerblog voraus: Dominik Bertagnol, Thomas Neumann und Karl Stückler, drei Experten der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei BDO, bloggen über Steuern, Bilanzen, Sozialversicherung, Corona-Förderungen und vieles mehr.

Mut zum Recht!: Der Jurist und Publizist Oliver Scheiber erläutert in seinem Blog aktuelle Fragen des Rechts, erklärt Grundsätze der Rechtsordnung und macht Vorschläge für Reformen – so wie zuletzt in seinem gleichnamigen Buch "Mut zum Recht!".

Klimakrise und Recht: Hier schreibt Rechtsanwältin Michaela Krömer, spezialisiert auf Klimarecht, Grundrechte und Verfassungsrecht, darüber was Recht in der Klimakrise kann und können sollte.

Verkehrsrecht: In seinem Verkehrsrechtsblog beschäftigt sich Rechtsanwalt Johannes Pepelnik mit der Straßenverkehrsordnung insbesondere in Hinblick auf die radfahrenden TeilnehmerInnen

IT-Recht entschlüsselt: Der Rechtsanwalt und Autor Lukas Feiler begleitet Sie durch die stürmischen Zeiten der Digitalisierung, in denen sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für Unternehmen und User rasant ändern.

Geistiges Eigentum in Bild und Wort: Der Zeichner Daniel Jokesch, bekannt aus Wiener Zeitung und Falter, und Rechtsanwalt Max Mosing der auf IP, Informationstechnologie und Life Science spezialisierten Kanzlei GEISTWERT (geistwert.at) folgen dem Ruf: "Erklär mir IP!".

Arbeitsrecht: Hier bloggen Bianca Schrittwieser und Ludwig Dvořák von der AK Wien über Fälle, Rechtsfragen, Regelungen und Missverständnisse in der arbeitsrechtlichen Praxis.

Recht unkompliziert: Die Juristin Theresa Kamp erläutert in ihrem Blog aktuelle Themen rund um Familie und andere Bereiche in denen es menschelt.

Rechte in der Familie: Rechtliche Fragen rund um das Familienleben beantworten Julia Andras und Andreea Muresan.

Recht als Lebensbegleiter: Im Blog beschäftigen sich österreichische Notarinnen und Notare abwechselnd mit Rechtsfragen, die in den unterschiedlichen Lebensphasen eines Menschen auftauchen können

Zivilrechtsblog: Hier befasst sich Rechtsanwalt Oliver Peschel mit aktuellen Themen aus der Rechtsprechung und allgemeinen zivilrechtlichen Fragen.

Mediationsblog: Der Mediator und Jurist Ulrich Wanderer vermittelt anhand von praxisbezogenen Erlebnissen und realen Fällen die Möglichkeiten der Konfliktbeilegung und zeigt darüber hinaus auch die Folgen einer mediativen Grundhaltung für den Alltag auf.

Mit Recht gegen Gewalt: Die Juristin Patricia Hofmann befasst sich in ihrem Blog mit aktuellen Rechtsfällen rund um die Themen Gewaltschutz und Strafverfahren und erläutert die dabei entstehenden rechtlichen Fragen.

Alles, was Recht ist: Ein Blog betreut von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck

Recht (un)gerecht: Diskriminierung steht einer gerechten Gesellschaft entgegen. Was aber fällt überhaupt unter Diskriminierung, wie kann man sich rechtlich dagegen wehren und welche juristischen Lücken müssen geschlossen werden? Der Blog beantwortet diese und noch viele weitere Fragen zum Thema Gleichstellung und Diskriminierungsschutz.

Schadenersatz: Karl Newole, Rechtsanwalt in Wien, informiert in diesem Blog über das Schadenersatzrecht. Einem juristischen Lehrbuch zufolge befassen sich rund die Hälfte aller Gerichtsentscheidungen direkt oder indirekt mit dieser Thematik.

Sportrecht: Rechtsanwalt Johannes Mitterecker gewährt gemeinsam mit Kollegen und Sportrechtsenthusiasten in diesem Blog einen Einblick in die spannende Welt des Sportrechts. Dabei werfen die Juristen und Experten einen kritischen Blick auf Gerichtsentscheidungen, Gesetze und Verbandsregeln mit Sportrechtsbezug.

Gesellschafterstreit: Rechtsanwalt Lukas Fantur schreibt über den großen Komplex des Gesellschafterstreits, also Konflikte in Gesellschaften.

Recht Staatlich: Rechtsanwältin Eva Erlacher bietet einen Überblick über öffentliches Recht mit den Schwerpunkten Umwelt- und Energierecht.

Navigationshilfe im Strafrecht: Dieser Blog widmet sich aktuellen und allgemeinen Themen im Korruptions- und Wirtschaftsstrafrecht.

Das Wissen testen

Quizkultur: Die Quizkultur GmbH stellt jede Woche Fragen zum Thema Allgemeinwissen!

Science-Quizblog von Open Science: Hier kann die STANDARD-Community ihr Wissen zu wissenschaftlichen Themen unter Beweis stellen. Von Allergien bis Zellen: Ihr Wissen ist gefragt!

Über den österreichischen Tellerrand hinaus

Ahornblatt und Auslandssemester: Nicola Höpfl schreibt über ihr Auslandssemester an der Mount Royal University in der kanadischen Stadt Calgary.

New Yorker Geschichten: Geschichten und Gespräche über das Leben in New York aus dem Sichtwinkel einer langjährigen Auslandsösterreicherin.

Ufo-Blog: Dieser Blog widmet sich neuen Entwicklungen und früheren Berichten rund um UFOs und verwandten Gebieten.