Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Wiedergesehen Mit Ally McBeal durchs Singledasein stolpern Die Serie "Ally McBeal" zeichnete Ende der 1990er das Bild einer beruflich erfolgreichen, aber privat verpeilten Frau. Über eine Erzählung, die es heute wohl nicht mehr zum Serienhit bringen würde

TV Landkrimi "Das Schweigen der Esel": Mit Karl Markovics im Ländle der Illusionen Der Hauptdarsteller, Regisseur und Autor erzählt, was er an Märchen und Vorarlberg schätzt. Der neue Landkrimi ist am Dienstag auf ORF 1 zu sehen

Tatort Cyber-Grooming: Wie gefällt Ihnen der "Tatort: Avatar" mit Odenthal? Ulrike Folkerts und Lisa Bitter ermitteln am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF und ARD in einem Cyberkrimi

ORF-Beitrag Weißmann zum neuen ORF-Beitrag: "Strafen sind der letzte Ausweg" Mit dem Jahreswechsel kam der neue ORF-Beitrag. Bis Sommer werde man sich mit Strafen zurückhalten, so ORF-Chef Weißmann

ORF-Beitrag Initiative wirft FPÖ Ideenklau bei ORF-Website vor "Gehen davon aus, dass sie unseren Kanal gesehen haben", sagt die Initiatorin von Stopp-orf.at. Die FPÖ weist den Vorwurf zurück: "Haben uns von Beginn gegen Abgabe ausgesprochen"

Medienmenschen 2024 Mateschitz' Tech-Visionär Sebastian Hinterstoisser revolutioniert TV-Quoten Teletest-Quotenmessung wird 2024 um die Red-Tech-Entwicklung erweitert – anonymisiertes Panel von einer Million Haushalte. Medienmenschen 2024, Teil 37

Medienmenschen 2024 Statt für "Krone"-Wirtschaft wirtschaftet Manfred Schumi nun für sich Er war über Jahrzehnte das Wirtschaftsressort des Zeitungsriesen. Mit 63 ging er aus Protest gegen neues "Krone"-Superressort. Medienmenschen 2024, Teil 38

Multitalent Streitbares "Vorstadtweib": Schauspielerin Nina Proll wird 50 Ausgebildeter Musicaldarstellerin gelang 1999 mit "Nordrand" der Durchbruch – Wegen Äußerungen zu MeToo und Corona vielkritisiert – ORF gratuliert – Geburtstag am 12. Jänner

Serien "Succession" und "The Last of Us" sind Favoriten auf Serien-Globes Die Preise werden am 7. Jänner (Ortszeit) verliehen. Hier sind die Nominierungen in den Serien-Kategorien

Switchlist "Snowpiercer", "Everest" und "True Lies": TV-Tipps für Sonntag "Erlebnis Bühne mit Barbara Rett", "Das Fenster zum Hof", "Heat" - mit Radiotipps

