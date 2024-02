Machen Austern sexy? Tatsächlich schlürfen sie manche gerne, doch die Libido steigern sie nicht. Diese Vorstellung ist vor allem in der Optik der Muscheln begründet. Getty Images/iStockphoto

Liebe geht durch den Magen, heißt es. Damit ist nicht nur gemeint, dass sich Menschen gegenseitig "einkochen" und mit gutem Essen verführen. Es komme auch darauf an, welche Lebensmittel man esse. Denn bestimmte Delikatessen sollen die Lust und die Potenz besonders steigern.

Austern etwa, die man lasziv schlürft, gehören dazu. Feigen, die optische Ähnlichkeit mit der Vulva haben. Oder Spargel, der durchaus an den Penis erinnert und entsprechend als Phallussymbol gilt. Aber auch Nahrungsmittel und Gewürze wie Avocado, Kürbiskerne, Ginkgo, Granatapfel, Erdbeeren, Chili, Ingwer oder Ginseng sollen die Performance im Bett verbessern. Was ist wirklich dran an diesen Behauptungen?

Austern oder Burger

Grundsätzlich ist Essen sehr wichtig für eine gesunde Libido, sagt Ernährungswissenschafter Uwe Knop, denn wer nicht genug zu essen hat, chronisch hungrig ist oder dauernd Stress hat, wird wenig Lust auf guten Sex entwickeln. "Doch es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg für lukullische Aphrodisiaka zum Essen oder Trinken. Insofern gehören alle diese Behauptungen ins Reich der Mythen und Märchen." Vor allem die Spargelmetapher kann Knop nicht nachvollziehen: "Wenn der gekocht ist, wird er schnell einmal schlaff und hängend."

Es gibt auch weder Diäten noch bestimmte Ernährungsweisen, wie Low Carb oder Keto, die sich positiv speziell auf die Libido auswirken. "Oft wird bei Libidoproblemen zum Abnehmen geraten, weil zu viel inneres Fett die Lust massiv stören würde. Aber auch dafür gibt es keine konkreten Studien oder eindeutige wissenschaftliche Evidenz", betont Knop.

Was dagegen die Libido beeinflussen kann, sind permanenter Stress, Ängste, Depressionen, ebenso wie Medikamenteneinnahme oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Bei Männern etwa ist die Erektionsfähigkeit ein wichtiger Gesundheitsparameter, wie DER STANDARD hier berichtete. Sie können ein früher Hinweis auf Herzprobleme sein.

Und echtes Begehren des Partners ist natürlich wichtig. Gibt es latente Konflikte in der Beziehung, kann sich das massiv auf die Lust auswirken. Wenn alles passt und es trotzdem nicht funktioniert, dann empfiehlt Knop dringend einen Arztbesuch.

Das Einzige, was gutes Essen bewirken kann: Ist man in guter Stimmung und genießt einen romantischen Abend zu zweit, dann ist es egal, ob man Austern oder Burger isst, potenziell wird die Libido dabei steigen. (kru, 19.12.2024)