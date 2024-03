In ihren Filmen spielt die 48-jährige Schauspielerin gern ihr ganzes Können aus. So wie in der HBO-Serie als abscheuliches Staatsoberhaupt, mit dem man mitfühlt

Wer Kate Winslet einen Filmstar nennt, erhält von ihr einen Ordnungsruf: "Damit das klar ist", sagt Winslet, "meiner Definition eines Stars entspreche ich nicht." Und so, wie sie es sagt, klingt das nicht einmal eitel. Nur leider liegt die 48-jährige Schauspielerin mit ihrer Selbsteinschätzung komplett falsch: Kate Winslet ist ein Star. Und was für einer.

Das stellt sie neuerlich in der HBO-Seriengroteske "The Regime" unter Beweis, in der sie ein absolut größenwahnsinniges, grundsätzlich abscheuliches Oberhaupt eines erfundenen Staates spielt – und es trotzdem schafft, dass man mit ihr mitfühlt. Die Serie wurde in Teilen in Wien gedreht und startet kommenden Montag auf Sky.

In ihren Filmen legt Winslet Wert darauf, die ganze Bandbreite ihres Könnens auszuspielen. 1975 in eine englische Schauspielfamilie geboren, legt sie 1994 mit dem Kinodebüt Heavenly Creatures unter der Regie Peter Jacksons eine Talentprobe ab, die man nur schwer vergisst. Drei Jahre später verleiht sie ihrer Figur Rose auf der sinkenden Titanic eine rebellische Note. James Camerons bombastische Untergangsromanze mit Leonardo DiCaprio ist danach zwölf Jahre auf Platz eins der erfolgreichsten Filme.

Abgelöst wird Titanic erst 2009 durch Avatar – Aufbruch nach Panora, einem weiteren Cameron-Spektakel, vorerst noch ohne Winslet. Sie muss erst noch den längst fälligen Oscar gewinnen, den sie 2011 mit ihrer Rolle als ehemalige KZ-Aufseherin in Die Vorleserin auch bekommt. 2022 ist sie in der Avatar-Fortsetzung The Way of Water dabei. Eine weitere vielschichtige Frauenfigur verkörpert sie zuletzt in Lee: Der Film erzählt die Geschichte der Fotografin Elizabeth "Lee" Miller im Zweiten Weltkrieg. Ins Serienfach steigt Winslet 2011 mit Mildred Pierce ein. Dafür und als spröde Mare of Easttown 2021 gewinnt sie Emmy-Fernsehpreise. Es wäre eine Überraschung, wenn ihr das nicht auch mit The Regime gelänge.

Winslet ist seit 2012 in dritter Ehe mit Ned Rocknroll verheiratet, Neffe des britischen Superreichen Richard Branson. Sie hat drei Kinder und pendelt zwischen New York, London und West Sussex und schafft es, ihr Privatleben weitgehend fern von Blitzlichtgewitter zu halten. Vielleicht ist sie für Papparazzi einfach nicht ergiebig genug, weil sie sich selbst nicht für einen Star hält. Und trotzdem einer ist. (Doris Priesching, 4.3.2024)

