Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

HBO-Serie: Kate Winslet über Karl Markovics in "The Regime": "Er ist so brillant!" - In der HBO-Politgroteske spielt Winslet ab Montag auf Sky eine paranoide Diktatorin. Markovics hat einen Gastauftritt, von dem die Oscarpreisträgerin in höchsten Tönen schwärmt

Kate Winslet in der HBO-Serie "The Regime", ab Montag zu sehen auf Sky. Foto: HBO via AP

Norwegen und der Euro: Lena Schilling zu Europakunde-Fauxpas bei ORF-Satiriker Klien: "Fehler passieren" - Die EU-Spitzenkandidatin der Grünen konnte in "Gute Nacht Österreich" nicht sagen, ob Norwegen Teil der EU ist. Schilling nimmt es mit Humor - Mit TV-Tagebuch: ORF-Satiriker Klien führt Lena Schilling in Europakunde vor

Forum zum Sonntagskrimi: Betrogene Frau, verschwundener Mann, Chats aus dem Jenseits: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Kiel? - In "Borowski und der Wiedergänger“ wird der Fall nach 60 Minuten zu den Akten gelegt und nichts ist wie es scheint - Wie hat Ihnen dieser "Tatort" gefallen? - Mit TV-Tagebuch: Kieler "Tatort" ohne Leiche

Medienprojekt: "Heute"-Autor Christian Nusser verteilt seine "Kopfnüsse" nun auf "Newsflix" - Neues Portal will "Mix aus Tagesnews und Magazin-Inhalten, unterstützt von einem Expertenpool" anbieten

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Grenzenlose Macht - Zerstören uns die Internet-Giganten? - Heute ab 22.10 Uhr in ORF 2

Switchlist: "Sex.Macht.Manipulation", "Hollywood-Indianer", "Und täglich grüßt das Murmeltier" - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.