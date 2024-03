Florian Tursky wird sich ganz auf die Bürgermeisterkandidatur in Innsbruck konzentrieren. Der Posten soll eingespart werden, die Digitalagenden gehen an Claudia Plakolm

Florian Tursky ist seit 2022 Digitalisierungsstaatssekretär. IMAGO/NurPhoto

Innsbruck – Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) wird am Freitag von seinem Amt zurücktreten. Ein entsprechender Bericht der Nachrichtenagentur APA wurde dem STANDARD aus sicherer Quelle bestätigt. Tursky, Bürgermeisterkandidat der Liste Das Neue Innsbruck, will sich ganz auf die am 14. April stattfindende Gemeinderatswahl in Tirols Landeshauptstadt konzentrieren. Sein Posten in Wien wird eingespart. Die Digitalagenden sollen an Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) gehen. All das wird bei einer Pressekonferenz am späten Vormittag verkündet werden.

Tursky hatte ohnehin vor, nach Tirol zurückzukehren. Bis zuletzt blieb er aber dabei, sich erst nach der Innsbruck-Wahl aus Wien zurückzuziehen. Nach Innsbruck wollte er auch im Fall einer Wahlniederlage wechseln – Tursky kämpft darum, Bürgermeister von Innsbruck zu werden. Aktuell ist der Grünen-Politiker Georg Willi Stadtchef der Landeshauptstadt.

Funktion in Wien als Nachteil?

An Turskys "Doppelfunktion" als Wahlkämpfer im Westen und Regierungspolitiker im Osten wurde immer wieder Kritik geäußert. Der 35-Jährige pendelt derzeit. Aus seinem Umfeld heißt es nun, er habe schon immer vorgehabt, noch vor der Wahl sein Amt als Staatssekretär aufzugeben. Er habe das jedoch nicht öffentlich ankündigen wollen, um letzte Projekte in Wien in Ruhe abschließen zu können. Politische Gegner vermuten eher, Tursky habe erkannt, dass ihm seine Funktion in Wien im Innsbruck-Wahlkampf mehr schade als nutze.

Am Montag erfolgt im Innsbrucker Congress der offizielle Wahlkampfauftakt von Das Neue Innsbruck, einem Bündnis aus ÖVP, der Liste Für Innsbruck und dem Seniorenbund. Diese Woche hat Tursky seine Kandidatenliste präsentiert. Er war seit Mai 2022 Digitalisierungsstaatssekretär und hat seine Kandidatur im vergangenen September bekanntgegeben.

Davor hatte Tursky viele Jahre lang im Büro des damaligen Tiroler Landeshauptmannes Günther Platter (ÖVP) gearbeitet – zuerst als dessen Pressesprecher, ab 2018 als Büroleiter. Tursky ist Tiroler und in Innsbruck geboren.

Plakolm gilt als türkise Junghoffnung

Claudia Plakolm gilt in der ÖVP als ehrgeizige Junghoffnung. Die heute 29-jährige war 2017 in den Nationalrat eingezogen, 2021 übernahm sie die Junge Volkspartei. Wenige Monate später wurde Plakolm, eine Oberösterreicherin, als Jugendstaatssekretärin angelobt. Damals hatte Karl Nehammer gerade die ÖVP und die Kanzlerschaft übernommen.

Plakolms Agenden wurden zuerst durch den Bereich Zivildienst erweitert. Bis zur Nationalratswahl im Herbst wird sie nun auch Digitalisierungsthemen verantworten. (Katharina Mittelstaedt, APA, red, 8.3.2024)