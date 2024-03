Das hat der Bundesliga-Strafsenat am Dienstag entschieden. Die Hütteldorfer erhalten wie die Austria zudem eine Geldstrafe nach "sicherheitsrelevanten Vorfällen" rund um Pyrotechnik

Rapid startet mit Minuspunkten in die neue Saison. APA/ROLAND SCHLAGER

Nächster Paukenschlag in der Bundesliga. Nach "sicherheitsrelevanten Vorfällen" beim Wiener Derby vom 25. Februar zwischen Rapid und Austria hat der Bundesliga-Strafsenat am Dienstag die Strafen beschlossen. Rapid muss demnach mit zwei Minuspunkten in die neue Saison 2024/25 starten und erhält zudem eine Geldstrafe von 60.000 Euro, davon 20.000 Euro bedingt. Die Austria erhält eine Geldstrafe von 60.000 Euro.

Rapid hat bereits Berufung angekündigt. Man "nimmt diesen erstinstanzlichen Beschluss, der bei einer allfälligen Bestätigung massiv in den sportlichen Wettbewerb eingreifen würde, vorerst zur Kenntnis und wird den weiteren Instanzenweg beschreiten. Darüber hinaus wird es von Seiten des SK Rapid bis auf Weiteres keinen Kommentar zu dieser Entscheidung geben."

Der Beschluss des Strafsenats zu Rapid:

- Verletzung der Sicherheit bei Spielen, missbräuchliche Verwendung von Pyrotechnik und diskriminierende Fan-Sprechchöre.

- 60.000 Euro Geldstrafe (davon 20.000 Euro bedingt bei Erfüllung einer Auflage: bauliche Veränderungen an einem Stadiontor)

- Klassifizierung als dritter schwerwiegender Vorfall.

- Der vom Protestkomitee am 29.02.2024 bedingt nachgesehene Abzug von einem Punkt wird widerrufen sowie ein weiterer unbedingter Abzug von einem Punkt ausgesprochen. Dieser Abzug von gesamt zwei Punkten gilt für die kommende Saison 2024/25.

Der Beschluss des Strafsenats zur Austria:

- Missbräuchliche Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen

- 60.000 Euro Geldstrafe

- Klassifizierung als erster schwerwiegender Vorfall. (red, 12.3.2024)