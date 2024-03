(Das Strandbad in Klagenfurt an einem sonnigen Märznachmittag 2024, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security". Nach einiger Zeit zieht der Zweite seinen Anorak aus und wendet sich, auf das schwarze T-Shirt weisend, das er darunter trägt und dessen Vorderansicht für das Publikum nicht sichtbar ist, dem Ersten zu.)

Ein Dramolett über ein schwarzes T-Shirt. Foto: Getty Images

DER ZWEITE: Schau amol. Wos sogst?

DER ERSTE (betrachtet das T-Shirt. Achelszuckend): A Frau, wos'n Mittlfinga zagt. Und?

DER ZWEITE: Und wos sogt se?

DER ERSTE (beugt sich näher zu ihm, kneift die Augen zusammen und liest): "Genderts, sunst tschindert's!"

DER ZWEITE: Guata Spruch, oda? Burgi afundn. Weil mant, man muass die Leit von Onfong on aziagn zum Gendern, sunst wead des nia wos. Deswegn homma lossn mochn T-Shirt. Ziagt da Jesaia jetz jedn Tog in die Schul on.

DER ERSTE: Ah, und wonn die Kinda nit gendern, kriangt se a Floschn, oda wia?

DER ZWEITE: Naa! Ka Floschn natialich! Owa a klans Ohrenreiwale hot noch kan/kana g'schodet, sogt die Burgi.

DER ERSTE (betrachtet skeptisch das T-Shirt): Is die Zeichnung aa von da Burgi? Goa nit g'wusst, doss se so guat konn. (Beugt sich näher hin.) Oba mia kummt vua, die Frau do hot zwa Ringfinga. Is des Obsicht?

DER ZWEITE (schüttelt den Kopf): KI. Waßt eh, tuat sich gach amol schwer beim Fingazöhln.

DER ERSTE: Echt? KI? Burgi konn KI?

DER ZWEITE: Nit Burgi! Gerold!

DER ERSTE: Gerold, echt? Du wieder beim Gerold g'wesn? Und die Burgi waß des?

DER ZWEITE: Spinnst? Da Burgi hob i g'sogt, du host g'mocht.

DER ERSTE (nach kurzem Schweigen der Verblüffung, ärgerlich): Super. Danke. (Wendet sich ab und starrt aufs Wasser.

Pause)

DER ZWEITE (wendet sich ebenfalls ab, streicht geistesabwesend mehrmals mit der flachen Hand über sein linkes Ohr, dann zum Ersten): Bier geht auf mi nächstes Wochend, okay?

(Sie starren aufs Wasser.

Vorhang)

(Antonio Fian, 16.3.2024)