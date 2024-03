1800 Euro kostet es, Oliver Pocher eine anzuschieben. Um 80 Prozent rüstete das Verteidigungsministerium seine Werbebuchungen auf. Für heftige Kritik sorgen rechte Rempler für ein Puls-24-Team in Favoriten. Hier kommen die Etat-Mediennews vor dem Wochenende:

Tanner rüstet werblich auf, Wien kürzt weiter Die Medientransparenzdaten über Werbebuchungen öffentlicher Stellen wie Ministerien und Länder im vierte Quartal - hier geht's zu den Charts.

Rechte rempeln Puls 24 Nach der FPÖ-Klassenfahrt rechter Medien ins EU-Parlament verlangt Parlamentsvizepräsident Othmar Karas "volle Aufklärung". Das Präsidium untersucht den FPÖ-Auftritt. Auch Angriff auf Puls-24-Kameramann bei FPÖ-Kundgebung in Wien sorgt für breite Kritik.

Walterskirchen blitzt mit Klage gegen "Profil"-Journalist Winter ab Die Kolumnistin Gudula Walterskirchen klagte Jakob Winter nach Faktencheck hinsichtlich Falschinformationen in "Die ganze Woche". Das Gericht sieht ein ausreichendes Tatsachensubstrat.

Für "rechtswidrige" ORF-Bestellung fehlt Rechtsaufsicht, sagt Universitäten-Präsident Oliver Vitouch. Warum die Universitätenkonferenz gegen die Besetzung des Publikumsrats durch Medienministerin Susanne Raab nicht weiter vorgeht.

Den öffentlichen Rundfunk auflösen und neu gründen will die slowakische Regierung - weil sie das Management nicht einfach absetzen kann.

Empfehlungen zu letzten Pilnacek-SMS Presserat spricht statt Rügen Empfehlungen aus - an "Falter" und "Oe24".

KV-Erhöhung um 5,8 bis 7,8 Prozent für kaufmännische Zeitungsangestellte.

Regisseurin Rauch über Abtreibung "Man darf traurig sein, auch wenn man nicht bereut", sagt sie im Interview von Astrid Ebenführer.

Humanitäre Katastrophe in Rafah In der "ZiB 3" schilderte Lisa Macheiner von Ärzte ohne Grenzen eindringlich, wie prekär die Lage in der Stadt ist: "Ganz, ganz viel Angst und Unsicherheit", schreibt Oliver Mark im TV-Tagebuch.

Oliver Pocher geohrfeigt Geldstrafe für Rapper Fat Comedy, der Musiker muss nach seiner Attacke 1.800 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung zahlen

Charlize Theron kommt zum 4Gamechangers-Festival nach Wien.

Thiel und Boerne ermitteln in "Unter Gärtnern" Die Gärtnerin ist das Opfer im neuen "Tatort" aus Münster - und Täterin zugleich.

Switchlist PJ Harvey, The Doors und "Der beste Film aller Zeiten": TV-Tipps für Freitag.

Schönes Wochenende!