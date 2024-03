Der Spionageskandal rund um frühere Verfassungsschützer und ihre Zusammenarbeit mit Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Offenbar wurden die Smartphones dreier (Ex-)Spitzenbeamter aus dem Innenministerium an russische Geheimdienste übermittelt. Die Übergabe soll im Sommer 2022 durch den Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott erfolgt sein.

Ott lieferte über einen weiteren Ex-BVT-Beamten Informationen an Jan Marsalek. IMAGO/Sven Simon

Die Informationen über die Weitergabe der Smartphones – mutmaßlich an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB – sollen schon vor einigen Wochen aus Großbritannien gekommen sein. Dort wird gegen den früheren Wirecard-Manager Jan Marsalek ermittelt, der mutmaßlich seit mehr als einem Jahrzehnt mit russischen Diensten kooperiert.

Marsalek soll eine Gruppe bulgarischer Agenten befehligt haben, die unter anderem in Großbritannien für Russland spioniert haben. Die britischen Ermittler stellten zahlreiche Chats zwischen Marsalek und seinen Untergebenen sicher.

Handys beim FSB

Bei den gestohlenen Smartphones handelt es sich um die Geräte von Michael Kloibmüller, der jahrelang Kabinettschef im Innenministerium war; von Michael Takacs, mittlerweile Bundespolizeidirektor; sowie von Gernot Maier, Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl.

Den Betroffenen sei schon vor einigen Tagen mitgeteilt worden, dass ihre Handys beim russischen Geheimdienst lägen, heißt es aus deren Umfeld.

Die drei Handys waren 2017 Opfer eines Unfalls geworden: Bei einem Ausflug des Innenministeriums war ein Kanu gekentert, die Smartphones fielen ins Wasser. Daraufhin wurde ein IT-Techniker des Verfassungsschutzes gebeten, die Diensthandys zu reparieren. Der fertigte offenbar Kopien der Geräte an und gab sie an Egisto Ott und andere weiter – auch gegen ihn wird ermittelt.

Chats aus dem Smartphone von Kloibmüller gelangten auch an die Staatsanwaltschaft und an Medien, etwa an Peter Pilz' "Zackzack.at" und den STANDARD. Sie führten wegen des Verdachts der Postenkorruption zu Ermittlungen gegen Kloibmüller und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka, wobei das Verfahren gegen Letzteren bereits eingestellt wurde.

Über BVT-Netzwerk verteilt

Inhalte aus den Smartphones von Takacs und Maier wurden nicht publik. Offenbar gelang es der Gruppe um Ott nicht, diese aufzubrechen und auszulesen. Womöglich wurden sie auch deshalb an russische Geheimdienste weitergegeben.

Gegen Ott laufen seit rund sieben Jahren Ermittlungen, ihm wird eine Vielzahl von Delikten vorgeworfen. Im Grunde vermutet die Staatsanwaltschaft, dass Ott seine Position als Verfassungsschützer missbraucht hat, um Daten abzugreifen und zu verkaufen. Abnehmer war der frühere BVT-Abteilungsleiter Martin Weiss, der wiederum im Sold von Jan Marsalek stand. Auch eine zweite Person wurde laut Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Um wen es sich dabei handelt, wollte Bussek allerdings vorerst nicht bestätigen. Noch offen ist, ob ein Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt wird. Dafür hat die StA grundsätzlich 48 Stunden Zeit – also noch bis zum Ostersonntag.

Zuträger für Marsalek

Eine monatelange Recherche von STANDARD, "Spiegel" und ZDF hatte zuletzt enthüllt, dass Marsalek seit vermutlich einem Jahrzehnt Kontakte zu russischen Nachrichtendienstlern hat. Schon zu seiner Zeit als Vorstand des deutschen Finanzdienstleisters Wirecard dürfte Marsalek mit Russland zusammengearbeitet haben. Nach dem spektakulären Zusammenbruch des Konzerns floh der gebürtige Wiener nach Russland, wo er nun mit neuer Identität lebt und offenbar weiterhin für russische Dienste tätig ist. Ott hat stets bestritten, für Russland spioniert zu haben, und es gilt die Unschuldsvermutung. Der genaue Grund für die Festnahme ließ sich am Freitag nicht eruieren. Ott war bereits 2021 in U-Haft gesessen, daraufhin jedoch wieder freigelassen worden.

Ott wird von Ermittlern gemeinsam mit Ex-BVT-Abteilungsleiter Weiss einer "Zelle" zugeordnet, die im Auftrag Marsaleks Geheimnisse nach außen trug und den eigenen Arbeitgeber sabotierte. Ohne Ott und Weiss hätte es die skandalöse Razzia im Verfassungsschutz unter Herbert Kickl, damals Innenminister, heute FPÖ-Chef, wohl nie gegeben. Laut einem linguistischen Gutachten soll Ott das anonyme Konvolut voller Vorwürfe verfasst haben, das damals zu den Ermittlungen geführt hatte. Ott bestreitet das.

Erst nach dem Wirecard-Crash und Marsaleks eiliger Flucht war aufgeflogen, dass Ott und Weiss jahrelang Informationen aus dem Inneren des Verfassungsschutzes verkauft haben sollen. Im tausende Seiten dicken Ermittlungsakt wird auch minutiös rekonstruiert, wen die beiden "nachrichtendienstlich aufgeklärt" haben. Darunter sind etwa die Lebensgefährtin des russischen Oligarchen Arkadi Rotenberg, ein kasachischer Oppositioneller und der bulgarische Investigativjournalist Christo Grozev. Hilfreich für Otts Erfüllung der Aufträge dürfte auch seine frühere Tätigkeit als Polizeiattaché in Italien gewesen sein. (Fabian Schmid, Michael Nikbakhsh, Martin Tschiderer, 29.3.2024)