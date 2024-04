Ist auf der Suche nach der Leitkultur: Ministerin Susanne Raab (ÖVP). Foto: APA / Hans Klaus Techt

(Büro der Familienministerin Raab. Raab an ihrem Schreibtisch vor einem aufgeklappten Laptop. Neben dem Laptop ein altmodischer Plattenspieler, auf dessen Plattenteller eine Vinyl-Single rotiert. Aus dem Lautsprecher Musik und der Gesang Billy Mos.)

BILLY MO: – kam ein Mann / Bot mir tausend Dollar an / Er sagt: "Du wirst ein großer Star" / Doch als ich nach drüben kam / War alles gar nicht wahr // Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut / Der steht mir so gut / Der steht mir so –

(Die Tür geht auf, und die Landeshauptfrau von Niederösterreich Mikl-Leitner tritt ein. Raab nimmt den Tonabnehmer von der Platte.)

MIKL-LEITNER: Nein, nein, lass ruhig weiterlaufen. Du arbeitest an der Kampagne, oder? Interessante Musik. Könnten wir vielleicht verwenden.

RAAB: Hab' ich auch gehofft, is' aber leider nicht möglich. (Hält Mikl-Leitner das Plattencover mit dem Porträtfoto von Billy Mo hin.)

MIKL-LEITNER (perplex): Was, das singt ein –

RAAB: Still! Sag's nicht!

MIKL-LEITNER: Jaja, schon gut, ich weiß… Aber trotzdem… Ich find' das ungeheuerlich, dass etwas so zutiefst Unsriges von einem – … von so einem gesungen wird! Ich mein', sie machen jedes Mal einen Wirbel, wenn sich bei uns ein Kind als Dreikönig schminkt, und selber stehlen s' unsere Musik! Du solltest prüfen lassen, ob man den nicht verklagen kann wegen kultureller Aneignung, damit die Öffentlichkeit sieht, dass es uns ernst is' mit der Leitkultur.

RAAB: Er ist schon vor zwanzig Jahren gestorben.

MIKL-LEITNER: Gestorben, ach so … (Pause. Sie denkt nach. Dann mit einem listigen Lächeln:) Naja, in dem Fall … Weil, ich mein', das Lied is' wirklich gut … (Geht zum Plattenspieler und setzt den Tonabnehmer wieder auf die Platte.)

BILLY MO: – kauf mir lieber einen Tirolerhut / Der steht mir so gut / Der steht mir so gut / Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik / Immer nur dasselbe Stück (Trompetensolo.)

MIKL-LEITNER (nimmt den Tonabnehmer wieder von der Platte. Zu sich): Viel besser kann man's eigentlich nicht ausdrücken … (Zu Raab:) Was haltest du davon, wenn wir den Gabalier fragen, ob er's für uns singt?

RAAB: Das hab' ich auch überlegt, aber ich fürcht', der is' zu teuer.

MIKL-LEITNER: Stimmt, der is' zu teuer.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 27.4.2024)