Nach einer Ewigkeit als Politikchef der "ZiB" und nun Kommentator in "Guten Morgen Österreich" gilt der 61-jährige Journalist als Kandidat fürs ORF-Tanzparkett

Wer gut zwei Jahrzehnte als ORF-Ressortchef Innenpolitik und EU durch Österreichs Politik tänzelte, ohne gröber aus dem Takt zu kommen, ist ein logischer Kandidat: ORF-Journalist Hans Bürger (61), derzeit als Kommentator bei Guten Morgen Österreich und Studio 2 im Einsatz, soll, so wird kolportiert, 2025 bei der nächsten Staffel von Dancing Stars antreten.

ORF-Journalist Hans Bürger ist Kandidat bei "Dancing Stars". ORF/Hans Leitner

Gespräche mit Sendungsverantwortlichen darüber gab es bereits nach STANDARD-Infos. Die Kleine Zeitung, die eine gute Gesprächsbasis mit dem ORF-Journalisten pflegt, meldete Bürgers Engagement bereits als fix. Bestätigen will Bürger seinen nächsten ORF-Karriereschritt ins unterhaltende Fach nicht. Der ORF meidet Bestätigung oder Dementi mit der Formulierung, es seien noch keine Verträge für Dancing Stars 2025 unterzeichnet, man freue sich aber über das große mediale Interesse so lange vor der Ausstrahlung. Das alles klingt nicht nach einem Nein. Aber im ORF wäre es nicht das erste Mal, das fix gehandelte Kandidaten noch andere Wege nahmen.

Bürger wäre nicht der erste ORF-Journalist in der Tanzshow des ORF: Claudia Reiterer (Im Zentrum) etwa tanzte 2010 mit, der ZiB-Veteran Hans Georg Heinke schon 2006. Damals war Bürger auch schon Innenpolitikchef des ORF: Der Oberösterreicher begann nach dem Studium der Volkswirtschaft in Linz bei der örtlichen Krone, wechselte 1987 ins ORF-Landesstudio, 1993 zur ZiB nach Wien und 1997 für einige Monate als Korrespondent nach Brüssel.

Zerrauft zur Kanzlerrede

Ausgeprägtes Balancegefühl bewies Bürger auf dem politischen Parkett: Seit 2002 war der ORF-Journalist mit sehr guten Verbindungen in viele politische Lager Ressortleiter Innenpolitik und EU der Zeit im Bild und damit der wichtigsten TV-Nachrichten des Landes. Mehr als zwei Jahrzehnte konnte er seinen exponierten Job halten – elf Bundesregierungen hatte Österreich in dieser Zeit. Bürger übernahm die Ressortleitung noch unter ORF-Generalin Monika Lindner, die ihren Job der ersten Koalition von ÖVP und FPÖ unter Wolfgang Schüssel verdankte. Es folgten Koalitionen von ÖVP und BZÖ, SPÖ und ÖVP, ÖVP und FPÖ, Expertenregierung, ÖVP und Grünen mit raschen Kanzlerwechseln. Bürger blieb Ressortchef und fand für das Agieren vieler Kanzler und Koalitionen in zahllosen ZiB-Analysen stets die passenden Erklärungen.

Die Ära Bürger endete erst mit der Neuaufstellung des ORF-Newsrooms, und es ist von außen schwer auszumachen, dass besonders regierungskritisches Agieren des Politikchefs dazu geführt hätte. An seiner etwas wilden Frisur und Krawattenlosigkeit beim Einstieg vom Kanzler Karl Nehammers "Österreich-Plan"-Grundsatzrede im Jänner 2024 in Wels wird es auch nicht mehr gelegen sein. Bei Dancing Stars freilich sollte Bürger von solchen gewagten optischen Einlagen eher absehen. (Harald Fidler, 2.5.2024)