[Türkei] Oppositioneller Imamoglu gewinnt Wahlwiederholung in Istanbul.

[USA] James Comey spricht dem US-Präsidenten jede Eignung für sein Amt ab. Er entscheide – wie jüngst im Iran-Konflikt – chaotisch, ignoriere Fakten, gehe hohes Risiko ein. Dennoch gebe es Hoffnung.

Sachsen: Bürger bunkern Bier, damit Neonazis es nicht kaufen können.

Französischer Vorzeigeatomreaktor wird zum Milliardengrab.

[Inland] Wiener Grünen-Chefin Hebein führt Kampf gegen Lobautunnel fort.

[Sport] Sturms Nestor El Maestro: "Ich habe gedacht, ich wäre ein richtig geiler Trainer".

[Mitreden] Wie wurscht ist dir der Klimawandel?

[Wohngespräch] Historiker Autengruber: "Hier hat es nie mehr als 23 oder 24 Grad". Peter Autengruber wohnt in einer Altbauwohnung in Wien. Mit den Nachbarinnen hat er ein Belüftungssystem entwickelt.

[Karriere] "Der Mensch im Mittelpunkt" – wirklich? Lebenserfahrung, Kindererziehung, Freiwilligenarbeit – ganz toll im Lebenslauf?

[Wetter] Am Montag halten sich in der Früh noch Restwolken und lokale Nebelfelder, am Vormittag setzt sich verbreitet die Sonne durch. Besonders nach Osten hin sowie über den Bergen zeigen sich einige Quellwolken, eine geringe Schauerneigung besteht am ehesten im Bereich der Koralpe und Nockberge. 24 bis 32 Grad.

