Foto: Carlsen

Vincent Perriot: "Negalyod"

Ohne die "richtigen" Bilder geht bei einer Graphic Novel gar nix – aber Vincent Perriot hat sie. Der Franzose channelt Moebius, wenn er eine ferne Zukunft entwirft, in der Wasser zum kostbarsten Gut geworden ist. Wilder Westen, Retrofuturismus und eine zweigeteilte Welt – oben in ihren Himmelsstädten die Wohlhabenden, unten in engen Canyons die Plebs – liefern einen fantastischen Motivmix. Und aus irgendeinem Grund wimmelt es überall vor Dinosauriern, was der Optik natürlich auch nicht schadet.

