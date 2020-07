Welche Eltern kennen das nicht? Sie sind schon fix fertig angezogen und das Kind noch im Pyjama. Das Frühstück dauert ewig. Man fordert das Kind auf, endlich zu essen und sich anzuziehen. Aber für das Kind gibt es einfach Wichtigeres. Da muss noch dringend das Rudel Spielzeuglöwen in Position gebracht werden, das eine Bild noch auf der Stelle ausgemalt werden und diese spannende Geschichte in Echtzeit erzählt werden. Multitasking-Talente sind sie noch keine, diese Kinder. Man will ihnen auch die Zeit geben, aber irgendwann müssen sie im Kindergarten sein und man selbst in der Arbeit.

Käfer beobachten auf dem Weg in den Kindergarten oder in die Schule, das kann schon mal eine Zeit dauern. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/imgorthand

Wenn Wege ewig dauern

Das gleiche Prozedere wiederholt sich selbstverständlich beim Abholen. Eine gefühlte Ewigkeit sitzt man in der Garderobe und versucht das Kind zum Anziehen zu bringen, aber es muss mit den Kindergartenfreunden noch geblödelt werden – auch wenn man ohnehin gemeinsam auf den Spielplatz unterwegs ist und dort Zeit genug dafür wäre. Der Weg dorthin – man muss es nicht erklären – dauert ewig. Der Käfer, der Stein, die Baustelle – einfach alles muss inspiziert und genauestens unter die Lupe genommen werden.

Österreichs seriöseste Onlinezeitung "Die Tagespresse" bringt es mit der Meldung "Neue Funktion: Google Maps zeigt an, wie lange Weg mit Kleinkind dauert" auf den Punkt. "Endlich werden auch Fußwege mit Kindern realistisch berechnet. Dadurch können Eltern genau einkalkulieren, wie viel Wasser, Proviant und Zelte für einen fünftägigen Marsch zum Supermarkt ums Eck benötigt werden", ist dort zu lesen. Und sie haben so recht. Zumindest fühlt sich der Weg zum Supermarkt für viele Eltern so an. Und am Abend geht das fröhliche Trödeln weiter:

Wann trödelt Ihr Kind besonders gerne?

Womit ist Ihr Kind am meisten beschäftigt, wenn es eigentlich essen, sich anziehen oder ins Bett gehen sollte? Wie schauen Kindergarten- und Schulwege aus: Wird hier zügig gegangen oder bei jedem Stein eine Pause eingelegt? Und wie gehen Sie mit dem Trödeln um, wenn Sie es eilig haben? (wohl, 29.7.2020)