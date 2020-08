Flo sucht weiterhin den Traummann. Foto: ORF/Talk TV/Andreas Scheurer

Der Sommer geht zu Ende – und die Liebessuche auch. Zumindest bei Liebesg’schichten und Heiratssachen in ORF 2. Zum letzten Mal in dieser Saison bittet Nina Horowitz die Kandidatinnen und Kandidaten, von ihrem Traum- und Wunschpartner zu erzählen und eine Selbsteinschätzung abzugeben.

Mona sei keine "Kuschelmaus", aber durchaus für Nähe bereit. Nur eben nicht nachts, denn die ehemalige Pflegehelferin schläft gern allein.

Eine oder zwei Frauen

Gerhard hingegen will dringend in jeder Lebenslage eine oder gar auch zwei Frauen an seiner Seite, denn er kann nie genug Liebe bekommen. Bisher gelang eine langfristige Beziehung leider nur mit seinen beiden bereits verstorbenen Katzen. Ohne Liebe sei er wie ein kraftloser Frosch. "Größer, kräftiger und schöner" wird er nur in der Beziehung zu einer Frau, sagt Gerhard. Diese sollte bestenfalls schlank und Vegetarierin sein, sonst "müssen wir ein Gespräch über Liebe zu Tieren" führen, droht der arbeitssuchende Erwachsenenbildner.

Frösche, Prinzen, Travestiekünstler

Über Frösche und Prinzen kann auch Tamara viel erzählen. Wobei sich die Hobby-Royalistin eher an bereits verwandelten adeligen Geschöpfen interessiert zeigt. Für Adelshochzeiten nimmt sich die 37-Jährige auch gerne einen Tag frei.

Und für ganz treue Zuseherinnen und Zuseher gibt’s diesmal ein besonderer Leckerbissen: Flo, ehemals Travestiekünstler, meldet sich nach zwölf Jahren wieder. Den richtigen Mann hat er noch immer nicht an seiner Seite. Und auch wenn er sich selbst sehr verändert hat und jetzt Fitnesstrainer ist, ist sein Männergeschmack gleich geblieben: Kuscheliges Brusthaar darf und soll sein. (Olivera Stajić, 31.8.2020)