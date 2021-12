[Corona-Livebericht] Maßnahmen werden gelockert: Handel öffnet in ganz Österreich

[Interview] Verfassungsschutzchef Haijawi-Pirchner zu Corona-Leugnern: "Wir sehen, was sich zusammenbraut"

[Umfrage] Nur 28 Prozent trauen der Regierung Problemlösungen zu

[Kommentar] Österreichs Parteien in der Krise

[Erstes Live-TV-Interview] Kanzler Nehammer: "Wir müssen aufhören mit dieser Vorwurfskultur"

[Inland] Rücktrittsforderung an Innenminister Karner wegen antisemitischer Rhetorik

[Kopf des Tages] Max Verstappen: Aus Mad Max ist Kaiser Max geworden

[Datenschutz] Max Schrems und Jan Böhmermann bitten um Daten für Facebook-Klage

[Übergriffe] Corona-Demo: Journalisten mit Eisbrocken beworfen, Reporterin eingekreist

[Kommentar der anderen] Causa Ischgl unter den Teppich gekehrt?

[USA] Kentuckys Gouverneur hofft auf "Wunder" bei Suche nach Tornado-Überlebenden

[ALBUM-Adventkalender: Tür 13] "Projekt Lightspeed": In Lichtgeschwindigkeit

[Wetter] Eine Warmfront bringt deutlich mildere Luftmassen sowie dichte Bewölkung und Regen. Die Schneefallgrenze steigt rasch an und liegt tagsüber von Ost nach West zwischen 800 und 1800m Seehöhe. Besonders inneralpin besteht zunächst Glatteisgefahr, da hier der Boden zum Teil noch gefroren ist! Wetterbegünstigt sind der Süden und der äußerste Westen. Hier kommt tagsüber zumindest zeitweise die Sonne etwas durch und es bleibt weitgehend trocken. Im Osten und im Tauernbereich bläst noch mäßiger West- bis Nordwestwind, sonst ist es oft windschwach. Frühtemperaturen zwischen minus 6 und plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 9 Grad. Am mildesten ist es in Vorarlberg und Nordtirol.

[Zum Tag] 2003: Der irakische Diktator Saddam Hussein wird im Irakkrieg durch das US-amerikanische Militär in der Nähe seines Geburtsortes Tikrit in einem Erdloch gefunden und festgenommen.