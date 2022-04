Das Digitalfestival "4Gamechangers" ist ein großes Herzens- wie Herzeigprojekt von P7S1P4-Gründer und -Mastermind Markus Breitenecker, das hochrangige (insbesondere österreichische) Politik, Gründer, Vordenker und Kreative zusammenbringt.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Hier kommen die Mediennews von heute:

Kooperation: ORF wird Partner des ProSiebenSat1Puls4-Festivals "4Gamechangers" – Kooperation mit Symbolcharakter zum Start neuer Branchen-Intensivverhandlungen zwischen ORF und Privaten

Party, Party: "Single Drunk Female" auf Disney+: Jugend im Rausch – Die Tragikomik des Alkoholentzugs einer Jugendlichen auf Disney+ mit Sofia Black-D'Elia

TV-Tipp für heute Abend: Gudenus, Hessenthaler, Strache in ORF-Doku "Der talentierte Herr Strache – Wie man (s)eine Karriere zerstört" – Die Filmemacherinnen und Regisseure Faulend, Pfneisl und Schwarz rollen das Leben von Heinz-Christian Strache auf und sprechen mit Gegnern, Weggefährten und Strache selbst über seinen Aufstieg und Fall: Mittwoch, 21.09 Uhr in ORF 1

Auszeichnungen: STANDARD-Redakteurin Colette M. Schmidt erhält Journalismuspreis "von unten" für Analyse des KPÖ-Wahlsiegs in Graz – Die Armutskonferenz prämiert eine "tiefgründige und respektvolle Armutsberichterstattung". Bewertet wurden die Beiträge von Menschen mit Armutserfahrungen

Kokainspuren: Fellner-Medien müssen Katia Wagner noch einmal entschädigen – Urteil rechtskräftig – Wegen einer Glosse neben einem Urteil wurden die Fellner-Medien nun doch wegen übler Nachrede verurteilt und müssen die Journalistin Wagner mit insgesamt 12.000 Euro entschädigen

Nach Räumung des Stadtstraße-Protestcamps: Reporter ohne Grenzen kritisiert Asfinag – Medienvertretern müsse grundsätzlich "freier Zugang" zum Gegenstand ihrer Berichterstattung möglich sein

Inserate in ÖVP-Medien: Abwarten in Vorarlberg, Anzeige in Niederösterreich – Beim Parteien-Transparenz-Senat ging eine Anzeige ein, dieser sieht aber keinen Anlass diese weiterzuverfolgen

Gründung: Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt gründet neues Medienunternehmen in Berlin – Laut "Spiegel" hat er das Unternehmen "Rome Medien" angemeldet und erste Mitarbeiter rekrutiert

Punkband: "Pistol": Trailer für neue Serie über die Sex Pistols veröffentlicht – Sechsteilige Miniserie basiert auf der Autobiografie von Sex-Pistols-Gitarrist Steve Jones und startet Ende Mai auf Disney+

TV-Messe in Cannes: Der Kühlschrank und die Erderwärmung: TV für kleine Weltretter – Der Umgang mit unserem Planeten war auch auf der weltgrößten Fernseh-Messe "MIP TV" in Cannes ein großes Thema

2. Staffel: RTL-Serienevent "Sisi" wird fortgesetzt, ORF ist Kooperationspartner – Murathan Muslu im Staffel 2 neu dabei – ORF 1 zeigt sechs neue Folgen voraussichtlich zum Jahreswechsel

Switchlist: Die Wächterinnen, Swallow, Reportagen über die Franzosen gegen Amazon und das Biertrinken in Österreich sowie ein "Weltjournal" zur Ukraine – TV-Hinweise für heute Abend

Einen erholsamen Abend wünscht die Etat-Redaktion.