Neuer ORF-Stiftungsrat fixiert – mit ÖVP-Mehrheit und mehr Grünen; Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck moderieren gemeinsam ORF-"Sommergespräche"; die Pläne von Canal+ in Österreich; Neuauflage von "Der Preis ist heiß"

Häppchenweise serviert Apple TV+ Premiumcontent, zuletzt etwa "Shining Girls" mit Elisabeth Moss. Foto: apple tv+

Bingewatching oder weekly? Serien nur noch wöchentlich schauen – dafür oder dagegen? Streamingplattformen spielen immer häufiger Serien wöchentlich aus und kehren damit zum guten alten TV-Rhythmus zurück. Kann man mögen – oder auch nicht

Machtzentrale: Neuer ORF-Stiftungsrat fixiert – mit ÖVP-Mehrheit und mehr Grünen – Der Publikumsrat entsandte drei ÖVP- und drei Grünen-nahe Räte

Gesprächsreihe: Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck führen gemeinsam die ORF-"Sommergespräche" 2022 – Erstmals gehen ORF-TV und ORF-Radio vereint ins Gespräch mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien

Canal+: "Situation von Netflix schmälert keinesfalls unsere Motivation" – Europäische Serien für die nicht ganz junge Zielgruppe bietet Canal+ First über A1. Wie das ein Erfolg werden kann, erklären die Manager Jacques du Puy und Marcus Grausam

Filmporträt: Alice Schwarzer: "Sofapazifismus? Im Gegenteil!" – Zur Premiere von Sabine Derflingers Filmporträt ist die "Emma"-Herausgeberin eigens nach Wien gereist. Sie verteidigt den offenen Brief und fordert einen raschen Stopp des Ukraine-Kriegs

Neuauflage von "Der Preis ist heiß" auf RTL: Schlacht um den Plastikflamingo – RTL zeigt die Neuauflage des 90er-Jahre-Klassikers mit Moderator Harry Wijnvoord. Das ist skurril und amüsant zugleich



"Dok 1: Früher war alles besser" auf ORF 1: Früher war's auch nicht immer super – Vom Urlaub über die Liebe bis hin zur Zukunft schlechthin liefert Settele eine unterhaltsame Revue durch ernsthafte Themen

Serienforum: In welcher Serie würden Sie gern leben? Die Wohnumgebung, die Menschen oder die Handlung – was wäre für Sie ausschlaggebend, um gern in einer Serienwelt leben zu wollen? Berichten Sie im Forum!

Quotenlose Frechheit: "Projekt 0,0 Prozent": Joko und Klaas wollen Zuschauer vergraulen – Entertainer standen Mittwochabend auf Prosieben eine Viertelstunde lang wortlos in einer Schlange – Ziel verfehlt, die Quoten waren gut

Switchlist: Atmen, Tod einer Ikone: Marilyn Monroe, Am Schauplatz, Medizin von morgen, Talk im Hangar-7: Krieg, Krise, Kassasturz, Elysium, Die etwas anderen Cops, Politik live – TV-Hinweise für heute Abend.

