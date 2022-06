[Kärnten] Grundversorgung weg, Politikerdaten im Netz: Wie Hacker Kärnten lahmlegten

[Tirol] Tirols Landeshauptmann Platter soll am Montag zurücktreten

Mattle als Platter-Nachfolger: Einer, den alle mögen

[Ukraine-Livebericht] Amnesty: Russland setzte in Charkiw Streumunition ein

[Interview] Aufseher Ettl: "Es hat keinen Flop der FMA gegeben, überhaupt keinen"

[Frankreich] Starkes Ergebnis für Linke in Frankreich: Macron muss um Parlamentsmehrheit kämpfen

[Forschung Spezial] Kokain: Zerstörung und Elend auf ganzer Linie

[Wohngespräch] Seestadt-Bewohner Hofstetter: "Mein erster Weg ist meistens raus auf den Balkon"

[Nachgefragt] GIS-Unterschrift an der Haustür: "Für jeden ersichtlich, was er unterschreibt", sagt Geschäftsführer

[Frage&Antwort] Atomdeal im irreversiblen Koma?

[Karriere] Was Führungskräfte von der Queen lernen können

[Wetter] Am Vormittag zieht eine Kaltfront durch und bringt einige Wolken und Schauer. Vor allem im Westen beginnt der Tag wolkenverhangen und es regnet, am Nachmittag klingt der Regen ab und es kommt die Sonne hervor. Weiter im Osten bleibt es eher bei teils kräftigen Schauern und es können auch Gewitter eingelagert sein. Am Nachmittag steigt besonders im Südosten die Gewitterneigung an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 10 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 29 Grad, am wärmsten im Südosten.

[Zum Tag] 1970: Mit The Long and Winding Road erreichen die Beatles zum zwanzigsten und letzten Mal Platz eins der Billboard Hot 100.